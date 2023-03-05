今日廣場》廖家豪／國民黨的不知反省　種下南投補選敗因

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去年九合一選舉被視為藍營反攻大勝，企圖以地方包圍中央，於是在選後完全不留情面地，攻擊綠營執政縣市。例如台南議長的選舉爭議，就被視為各方攻擊標的。但國民黨刮別人鬍子前，卻忘了刮自己的鬍子。
例如林姿妙遭到起訴三項罪名，包括洗錢、貪污、財產來源不明等案，目前都在起訴中。然而國民黨一來沒有停權林姿妙的黨員，二來也沒有內部檢討，好像選贏縣長等同司法勝訴一樣。但在民進黨發生議長賄選爭議時，卻不留情面的批評，這樣的雙重標準，其實選民都看在眼裡，無形之間也傷害國民黨做為一個百年政黨的公信力。
其中最糟糕的案例就屬賴士葆，身為黨籍立委不幫忙助選，在南投立委不選前一天，還公開發文譴責台南議長選舉案。看似正義的做法，其實讓許多南投選民更為心冷，對比民進黨幾乎所有黨公職跳下去為蔡培慧助選，國民黨的黨公職卻是瘋狂譴責台南高雄，好像南投人的選舉不存在一樣。
如果國民黨對於黨內貪污事件能嚴格處理，關注綠營賄選案就還算有正當性，問題是國民黨從來不曾處理過，包括林姿妙、蕭景田等被起訴的政治人物，至今都還保留國民黨籍，而鍾東錦之所以離開國民黨，是因為他要選舉而脫黨，而非因為賄選案被開除。
像賴士葆這些人，直到南投選情緊張時，還是只知道攻擊綠營執政縣市，這種做法不僅沒有助攻效果，反而喚起南投選民的焦慮，長年投給國民黨的結果是不被重視？林明溱也因為這些豬隊友，而承受更多的負面形象。當南投選民一想到投給國民黨，就是投給這些在選舉前還是不關心南投的政治人物，心中自然希望制衡這種現象，給國民黨驕兵一個慘烈教訓。
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