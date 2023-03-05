陳零九自爆酒後失態 被朋友慫恿做「瘋狂舉動」毀形象
動力火車日前上八大綜合台節目《娛樂百分百》「凹嗚五宿舍」單元，宣傳演場會及新歌作品。其中進行遊戲「我有你有嗎」時，陳零九透露自己曾經在人行道上跟朋友喝酒，最後在朋友的慫恿下，便瘋狂將衣服脫光在橋上吶喊，沒想到此爆料一出，動力火車也自曝與樂手們，曾在保母車上大玩撲克牌，脫到精光。
記者侯家瑜/綜合報導
動力火車的尤秋興，先是向粉絲表達感謝說：「演唱會的票都賣完了，很謝謝大家。」被追問演唱會嘉賓人選時，動力火車幽默回應：「我們本來是想如果票沒賣完，就把嘉賓講出來，既然票賣完就不講了，只能透露年紀不會跟我們一樣大，比我們小。」聽得黃偉晉忍不住「翻譯」說：「原本是要把嘉賓拿來催票就對了！」接著尤秋興、顏志琳與「四堅情」的黃偉晉、陳零九、賴晏駒、婁峻碩，也一同合唱膾炙人口歌曲《我很好騙》、《不是因為天氣晴朗才愛你》。
換到賴晏駒出題時，他發問與曖昧對象第一次約會後，發現對方不適合自己，會選擇一起走完行程，還是找藉口離開？動力火車表示會選擇找藉口離開，顏志琳還爆料年輕時的尤秋興個性直接，尤秋興則有感而發地說：「我就是一個很討厭的人，我老婆也常常問我說『有沒有人跟你說過你很討厭』。」