馬索沃路跑首度中央公園開跑　集結逾1萬跑者

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台灣運動賽事協會理事長余俊芳表示，本場賽事規劃二種不同路線，分別是愛跑組10公里、青春組4公里，沿途行經中央公園、科湳愛琴橋，讓跑者沿途可欣賞城市風景。
此外，此次以台灣戶外休閒運動品牌MAXWEL馬索沃－「輕戶外·輕運動」為理念，設計出多樣化活動物資，例如速開彈壓休閒帳篷、排汗紀念衣、超舒適馬拉松短褲、保冷二用折疊椅、摺疊桌椅組、寬大版型野餐必備保冷袋、超纖維吸水浴巾等，提供跑友豐富的戶外休閒運動用品，完賽後，也能就地在中央公園內野餐，讓運動更有趣，野餐更健康，培養運動興趣，探索戶外新生活。
運動局也感謝主辦單位，今賽事特別響應愛心公益，特別將賽會運動用品等物資合計價值10萬元整，捐贈予社福團體，提倡運動同時並支持愛心公益。
運動局長李昱叡指出，中市府積極推動酷運動，打造台中為酷城市，並於近年在台中市各區陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、舒跑杯、資訊盃公益馬拉松等多場路跑活動，今年初更是首度辦理國道四號路跑，鼓勵市民多多參與，同時響應台中市推動聯合國永續發展目標，鼓勵市民兩性平等(SDG5)，不分年齡及性別參與路跑活動，尤其因應氣候變遷(SDG13)，期望透過路跑宣傳低碳觀念，提升市民自我健康意識及養成運動7333規律運動。