捍衛主場守護經典　中市刑大警犬高規格場檢

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中市警局表示，經典賽事每一場的比賽當天開賽前，都會由中市局刑事警察大隊警犬隊進行滴水不漏的場地檢查，這次投入總計9隻警犬，7隻拉不拉多及2隻德國狼犬組成的緝毒、偵蒐爆裂物小組，包括剛剛訓練完成，第一次上線值勤就是迎接國際級經賽的3支生力軍警犬。
中市刑大警犬隊3月3日上午特別先由領犬員副隊長黃聖哲帶著狼犬學長Audi和領犬員王育德、陳奕伶帶著拉不拉多學姊Pinky執行安全檢查，從球場入場的走道、球迷進場的走廊、觀眾座位區，更深入對裁判、工作人員以及選手的活動、休息室、比賽區的牛棚，乃至外野的全壘打牆逐一搜索檢查，球場的每一個角落，通通都不放過。
在美國大聯盟以及悍創行銷公司的安檢人員陪同下，中市刑事警察大隊警犬隊紮實的訓練，呈現專業的表現，讓大聯盟的安檢人員不停稱讚，看到中市的警察和警犬的專業素質，覺得安心感十足，是一個能讓選手全心投入，觀眾賣力加油，享受高水準比賽的場地。
台中市政府警察局長李文章強調2023世界棒球經典賽，從外圍周邊的交通秩序維持，到各國參賽球隊的選手飯店以及比賽場館的維安任務，除了以轄區警察局的警力投入外，刑事警察大隊、交通警察大隊、保安警察大隊也都分別投入警力全力確保賽事進行，場檢除了運用專業的防爆安檢器材，警犬的投入輔助，也將人員或器材難以深入探測的角落縫隙給補上，維安工作滴水不漏，就是要確保賽事的順利進行。
李文章幽默表示，台中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊的英文名稱是：TCPB K9，警察局用汪汪隊幫中華隊旺旺暖場，場場K9，請球迷一起進場加持，讓中華隊用球技K完9局，一起捍衛主場。