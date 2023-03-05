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「暗黑楊丞琳」夜店遇噁男性騷！網見過程傻眼：快點提告

▲「暗黑界楊丞琳」孟若羽透露在夜店被性騷擾，故事讓大家相當傻眼。（圖／翻攝孟若羽IG）
▲「暗黑界楊丞琳」孟若羽透露在夜店被性騷擾，故事讓大家相當傻眼。（圖／翻攝孟若羽IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣AV女優孟若羽，憑藉158公分的小隻馬身材，再加上神似藝人楊丞琳而爆紅。近日，她就發文透露，她在夜店被陌生男子多次性騷擾，而且對方態度十分囂張，更作勢要打她，最終出動10幾名保安人員壓制才成功把對方送到警局，即便事隔多日，仍讓孟若羽感到無比憤慨：「最基本的尊重都一定要有的！」

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孟若羽4日晚間在IG平台發文：「這幾天我一直在想我前幾天在夜店發生的事，我覺得吧！今天不管在什麼場合在怎樣都是要尊重！」原來孟若羽當時和朋友在夜店包廂，遇到一位陌生男子搭訕，沒想到對方看了她一眼就直接摸胸摸屁股，而且抱著輕浮又囂張的態度，怎麼拒絕、用手反抗都沒用。

後來孟若羽忍無可忍才用力把對方推開，「你生氣站起來作勢要對我揮拳，最後你被十幾個安管壓制請離夜店」，最終對方因為襲警才被帶到警察局，「隔天你跟我朋友道歉，還問我朋友我的聯繫管道，說什麼要親自跟我道歉，先生過幾天了？一直沒收到任何訊息，陌生訊息也沒有你的道歉。」

▲孟若羽氣憤痛批，對方極度不尊重她，更認為女性們應該勇敢站出來拒絕。（圖／翻攝孟若羽IG）
▲孟若羽氣憤痛批，對方極度不尊重她，更認為女性們應該勇敢站出來拒絕。（圖／翻攝孟若羽IG）
她痛批：「今天不管在什麼地方，不管認不認識你眼前的女性是不是都要尊重？不管女性的職業是什麼最基本的尊重都一定要有的」，也對於其他女生在夜店忍受被吃豆腐的現象感到氣憤，「不好意思我沒辦法接受，因為真的太超過了，妳憑什麼摸我胸部摸我腰甚至摸我屁股！？」

孟若羽強調，「今天我會發這個文章，我也不怕有酸民說我怎樣，我認為女性就是要勇敢的站出來勇敢拒絕，而不是忍氣吞聲讓男生的行為舉止越來越過分。」網友紛紛力挺，「支持你…太不尊重人了！」、「不管什麼行業…尊重每一個人！」、「很誇張，這個應該有紀錄吧…建議就直接提吿」、「發生兩性平權的問題，我一律建議憑拳解決」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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