「暗黑楊丞琳」夜店遇噁男性騷！網見過程傻眼：快點提告

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後來孟若羽忍無可忍才用力把對方推開，「你生氣站起來作勢要對我揮拳，最後你被十幾個安管壓制請離夜店」，最終對方因為襲警才被帶到警察局，「隔天你跟我朋友道歉，還問我朋友我的聯繫管道，說什麼要親自跟我道歉，先生過幾天了？一直沒收到任何訊息，陌生訊息也沒有你的道歉。」
她痛批：「今天不管在什麼地方，不管認不認識你眼前的女性是不是都要尊重？不管女性的職業是什麼最基本的尊重都一定要有的」，也對於其他女生在夜店忍受被吃豆腐的現象感到氣憤，「不好意思我沒辦法接受，因為真的太超過了，妳憑什麼摸我胸部摸我腰甚至摸我屁股！？」
孟若羽強調，「今天我會發這個文章，我也不怕有酸民說我怎樣，我認為女性就是要勇敢的站出來勇敢拒絕，而不是忍氣吞聲讓男生的行為舉止越來越過分。」網友紛紛力挺，「支持你…太不尊重人了！」、「不管什麼行業…尊重每一個人！」、「很誇張，這個應該有紀錄吧…建議就直接提吿」、「發生兩性平權的問題，我一律建議憑拳解決」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110