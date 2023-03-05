女神節起跑！6大通路優惠懶人包　選「全家取貨」再送30

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Momo於3/1至3/7推出「品類日」強棒出擊全方位滿足女王購物需求，粉色HP輕薄翻轉觸控筆電、美麗法寶m2超能膠原飲、人氣爆款CELINE手袋、超強新品蘭蔻超極光精華、momo獨家理膚寶水禮盒組等，限時5.2折起。另有，四大明星級美妝保養品，包含NARS、資生堂、理膚寶水、IPSA經典產品滿額送。還有三星Galaxy新款旗艦機下單抽、28家銀行最高20%、搶紅包最高999元mo幣、簽到分享免費領mo幣等好康。預估活動檔期人流年增三成。
📍樂天市場
樂天市場即日起推出「寵愛女神節限時5折起」專區，且即日起至3/13上午9點59分前，祭出「寵愛女神節」 優惠。於指定店家單筆消費滿555元，即可領券現折55元、滿1,200折120元，最高可折500元。單筆訂單金額達499元即享超取或宅配免運，滿899元即享低溫宅配運費0元送到家，此外，下單選擇「全家門市取貨」且完成訂單，再送全家購物金30元，送完為止。
📍PChome 24h購物
PChome 24h購物在38婦女節前夕公開2月份「女性心動排行榜」，依序為3C數位、家電、服飾、日用保養以及生活，女性消費者對「臉部清潔保養」、「美容美體」、「療癒系小家電」關注度提升，另外也觀察到近期站上票券買氣高漲，近一週按摩美體票券類的業績較上週翻倍成長，相較去年疫情消費者多重視居家生活品質，今年趨勢明顯轉變。即日起至3/13推出「女神節」，集結美妝、家電、時尚等10大品類全場下殺3.8折起，加碼20大品牌神券免費領，最高可省6,000元，美妝/時尚指定品最高加碼回饋15%P幣。
📍Yahoo
在Yahoo的觀察，口罩禁令正式解封，引發「容貌焦慮」潮一舉助攻「她經濟」商機，Yahoo奇摩購物對比上月同期，美妝、保養、美容家電等品類業績最高4倍彈升，其中鉑金飾品業績狂漲9倍，經典精品品牌如Chanel、TOD’S業績翻倍。二手精品上，HERMES包款備受關注，上月最高價商品即由破25萬的MINI LINDY SWIFT手提包奪冠。「女神節」系列活動包含Yahoo奇摩購物中心「單日消費滿3000送3％超贈點」、「Aftee先買後付新戶現折10%」等多重優惠；Yahoo奇摩超級商城也祭出「萬元商品38折起」、「週週登記抽3800超贈點」、和「超商取貨滿額免運」等好康。
📍博客來
博客來即日起至3/31推出「女神節」活動全館最低3折起，且日前無印良品宣布漲價，博客來不漲反推優惠，「MUJI無印良品館」即日起～3/14消費滿千88折，3/1-3/31 MUJI無印良品館消費滿2,333元，登記送233點OPEN POINT(限量)。即日起～3/8百本暢銷書只要100點OPEN POINT即可免費兌換，或用50點OPEN POINT加50元換購(限量換完為止)，3/7-3/8精選夯品買1送1，全館結帳滿千85折起，最高回饋23.5%。另於， 每週三中午12點開搶「murmur哆啦A夢編織購物袋」，獨享價69元(限量)。
📍LINE Pay
LINE Pay「女神降臨季」單筆消費最高可享LINE POINTS 8%回饋，同時祭出LINE Pay優惠券可於消費結帳時領取立折，「女神降臨季」最多可得LINE POINTS 3,990點。
- 飾品：Vacanza、Lucy’s、 Bonny& Read飾品，3/31前日於LINE Pay指定飾品店掃描現場結帳立牌領優惠券，單筆消費滿1200元即可現折50元。
- 服飾：MANGO、QUEENSHOP、MＯ-BO、D+AF等指定品牌門市或官網，3/19前，LINE Pay付款單筆消費滿2,000元享LINE POINTS 100點回饋，單筆消費滿3,000元享再LINE POINTS 80點回饋，活動期間每帳號最高共可得280點。
- 按摩：即日起～3/26每週五、六、日至不老松足湯、春不荖足湯、泰晶殿皇家養身會館、6星集按摩會館等LINE Pay指定按摩店，單筆消費滿2,000元即享LINE POINTS 7%回饋。