UBA／複賽進場熱度史上最火　決賽3月9日中午開放索票 

剛結束的公開男一級複賽最終戰，也是上屆冠軍戰組合政治大學對上世新大學，吸引超過兩千名球迷進場觀賽，排隊不止塞爆臺北體育館4樓大廳，連館外都排滿人潮，本屆UBA男一級複賽7日進場共計20,221人次，相較上屆進場人次成長達53%；複賽階段LINE TODAY網路直播觀看人次總計超過60萬人次。
大專籃球熱潮將延燒臺北小巨蛋，公開一級賽事於3月9日週四中午12點30分在KKTIX開放索票（https://ctusf.kktix.cc/events/9c6db7ff），每帳號、每場賽事至多可索取2張票券，索票訂單成功後，請在3月22日週三14點前至全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於規定時間內領取實體票券者，視同放棄，系統將於3月23日週四中午12點30重新釋出票券。UBA APP集點前1000名的會員，可獲優先索票資格碼，於3月8日（三）中午12點30分優先在KKTIX網站索票，部分會員的快速通關也會續行。
決賽三天賽事皆分為上半場（12:30、14:30）與下半場（17:30、19:30）場次供索票，當日兩場次間進行清場。3月25日四場賽事依序為12點30分女一級四強賽由佛光大學對上世新大學、14點30分男一級四強賽臺灣師大與健行科大碰頭、17點30分女一級四強賽臺灣師大對戰文化大學、19點30分男一級四強賽世新大學對決政治大學；3月26日上半場進行女、男一級季軍賽，下半場為冠軍賽重頭戲。
冠名贊助商富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，感謝教育部、大專體總邀請富邦人壽連續七年冠名支持UBA大專籃球聯賽，並且首次帶領公開組一級、二級及一般組球員們共同前進小巨蛋，為邀請所有球迷們帶領身邊親朋好友，一起感受全台最熱血沸騰的學生籃球賽事魅力，今年「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號即將舉辦公開組一級冠軍預測活動，期盼號召更多民眾為四強決賽隊伍應援打氣，陪伴支持年輕優秀球員們衝向冠軍。
現在立即加入「富邦人壽健康邦」LINE主題帳號(https://lihi1.com/OmjgD)，3月20日至26日可參加公開組一級男、女子組冠軍預測活動，只要預測正確就有機會抽中LINE POINTS，歡迎全台球迷一起共襄盛舉，為喜愛的隊伍與選手們加油。
111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽決賽賽程
3月24日週五
►場次一
12:30一般女冠軍賽
14:30一般男冠軍賽
►場次二
17:30女二級冠軍賽
19:30男二級冠軍賽
3月25日週六
►場次一
12:30女一級四強賽 佛光大學vs世新大學
14:30男一級四強賽 臺灣師大vs健行科大
►場次二
17:30女一級四強賽 臺灣師大vs文化大學
19:30男一級四強賽 世新大學vs政治大學
3月26日週日
►場次一
12:30女一級季軍賽
14:30男一級季軍賽
►場次二
17:30女一級冠軍賽
19:30男一級冠軍賽
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