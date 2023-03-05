謝金燕落淚講祕密「不是豬哥亮親生」　網友不買單稱難笑

林心如卸下《華燈》包袱　外出露營「5點後話題不能播」

▲林心如（左）跳脫《華燈》包袱，揪小姐們露營，右為劉品言。（圖／TVBS提供）
▲林心如（左）跳脫《華燈》包袱，揪小姐們露營，右為劉品言。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

TVBS節目《光露營就很忙了》4月即將播出，由於製作單位無提供任何腳本，所以小姐們有別於過去演出戲劇狀態。問及戲劇與實境最大的差別，林心如透露：「是真實，戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，可能下午5點過後的聊天話題就不能播了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林心如開玩笑表示下午5點過後的聊天話題就不能播。（圖／TVBS提供）
▲林心如開玩笑表示下午5點過後的聊天話題不能播。（圖／TVBS提供）
《光露營就很忙了》找來戲劇《華燈初上》大咖班底，首支預告曝光不到一天，就突破10萬累積觀看，今（5）日再曝光慵懶篇預告，總製作人林心如領著姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖和江宜蓉體驗野外生活，以最療癒的形式遠離都市繁囂，騎著腳踏車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著，林心如表示：「希望來露營的好朋友們都可以很輕鬆、充實。」

小姐們紛紛直呼終於可以放鬆，坦言參與的最大福利，就是能坐著發呆，林心如笑說自己其實最想當廢物，劉品言回應「你可以」，她也說：「在這邊很放鬆，我瀏海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿著錄製。」小姐們除了晚餐後洗碗外，在戶外騎著腳踏車時，還臨時下任務，就是最後一個回去的人要洗碗，儘管一邊吶喊騎不動，仍一邊卯足全力踩動，就擔心自己是最後一個，要洗大家的碗。

▲劉品言坦言露營時很放鬆。（圖／TVBS提供）
▲劉品言坦言露營時很放鬆。（圖／TVBS提供）
▲小姐們騎車出去晃晃。（圖／TVBS提供）
▲小姐們騎車出去晃晃。（圖／TVBS提供）

謝金燕落淚講祕密「不是豬哥亮親生」　網友不買單稱難笑

嫌棄愛妻不生孩！黃國倫認做錯一事　緊牽寇乃馨道歉

謝金燕自誇遺傳豬哥亮幽默感　不後悔脫口「內心祕密」

王子、郭雪芙緋聞爆「第三者介入」　謝金燕承諾當糾察隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀