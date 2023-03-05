林心如卸下《華燈》包袱 外出露營「5點後話題不能播」
TVBS節目《光露營就很忙了》4月即將播出，由於製作單位無提供任何腳本，所以小姐們有別於過去演出戲劇狀態。問及戲劇與實境最大的差別，林心如透露：「是真實，戲劇需要詮釋角色，實境如果太多包袱樣貌呈現，觀眾都很聰明也會知道，所以好友來大家都很放鬆、做自己，可能下午5點過後的聊天話題就不能播了。」
記者侯家瑜/綜合報導
《光露營就很忙了》找來戲劇《華燈初上》大咖班底，首支預告曝光不到一天，就突破10萬累積觀看，今（5）日再曝光慵懶篇預告，總製作人林心如領著姐妹們楊謹華、郭雪芙、謝欣穎、劉品言、謝瓊煖和江宜蓉體驗野外生活，以最療癒的形式遠離都市繁囂，騎著腳踏車、放鬆地躺在吊床上，以及坐在露營椅睡著，林心如表示：「希望來露營的好朋友們都可以很輕鬆、充實。」
小姐們紛紛直呼終於可以放鬆，坦言參與的最大福利，就是能坐著發呆，林心如笑說自己其實最想當廢物，劉品言回應「你可以」，她也說：「在這邊很放鬆，我瀏海夾到連開機都忘了拿下來，紅白拖也乾脆直接穿著錄製。」小姐們除了晚餐後洗碗外，在戶外騎著腳踏車時，還臨時下任務，就是最後一個回去的人要洗碗，儘管一邊吶喊騎不動，仍一邊卯足全力踩動，就擔心自己是最後一個，要洗大家的碗。