iPhone動態島有用！Uber支援即時動態 不錯過司機來電
《Uber》App於即日起全新改版上線，提供更簡潔的「主畫面」介面設計，在頁面上方設置「搭乘」及「外送」路徑，一個App可預約Uber 乘車行程，或是訂購 Uber Eats，此外，App主畫面下方也增設「服務」及「活動」專區，針對iPhone 14 Pro系列用戶的動態島提供即時動態，不用開啟App也能持續追蹤。
記者周淑萍/綜合報導
Uber整合了會員制度成為Uber One，相同的費用可以享受Uber搭車和Uber Eats的優惠，近日App再升級。Uber用戶可以在「服務」專區中，輕鬆查找適用於所在城市的所有 Uber 乘車選項、預約搭乘行程、安排寄送包裹，及 Uber Eats 餐飲、生鮮雜貨、便利商店、鮮花等外送服務；消費者也可於「活動」專區，一目了然所有過去和進行中的 Uber 乘車行程詳細內容與 Uber Eats 外送訂單明細等資訊，方便用戶追蹤與查找紀錄。
此外，當用戶點選主畫面上的「要去哪裡？」功能時，Uber App 會自動跳出「已儲存地點」清單，並依據用戶使用偏好及過去行程紀錄等，推薦更個人化的目的地建議及乘車選擇給用戶。同時，系統也會根據用戶使用 Uber App 的習慣，提供符合個人化且更精省的乘車選項及行程建議。例如，若用戶經常搭乘「減碳優步」，則系統將自動優先推薦「減碳優步」作為乘車選項；若乘客經常使用「預約搭乘」功能來提前預訂乘車行程，系統則將在主畫面中優先建議用戶使用「預約搭乘」功能。
許多用戶經常在叫車後，一邊忙著完成手上待辦事項，同時得不斷查看合作車隊之職業駕駛抵達與否；為進一步簡化消費者在叫車後須不斷解鎖手機以查看職業駕駛抵達時間，Uber App 已針對iPhone 手機開放支援 「即時動態（Live Activities）」和「動態島（Dynamic Island）」功能，不用打開App，就可以在鎖定螢幕上追蹤即時行程狀態，並收到最新的車輛資訊、職業駕駛預計到達時間、行程狀態等重要訊息。此外，iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max使用者，即便在手機解鎖狀況下，Uber 行程狀態也會自動顯示在動態島中。