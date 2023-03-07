白貓7年沒洗澡！飼主嘆：真的摸不到 現況曝光超驚人
真的很神奇！台灣網友熱米漿極度關懷街邊浪貓，在陸陸續續的救援行動下，家裡已養有20隻貓咪，每一隻個性不同，有些可愛親人，有些高冷怕人。今天的主角就是7歲的高冷公貓「白毛毛」，牠自小便被帶回家中，可飼主總是摸不到牠，所以這七年來完全沒有洗過澡。
記者李惠婷/綜合報導
熱米漿逗趣表示「我自首，從來沒有幫牠洗過一次澡」，說明白毛毛從小便性格膽小，幼時關籠親訓時可以被摸，不咬人也不哈氣，但後續一打開籠子，牠就像龍捲風般立刻躲地看不見蹤影，後續飼養了七年，飼主仍然碰不到牠，因此沒有機會為其洗澡，不過神奇的是，白毛毛的模樣並不骯髒，反而是潔白乾淨，毛也澎得跟球一樣。
記者詢問養「碰不到的貓」是否會感到寂寞，熱米漿坦白，心中確實有些遺憾，但是為了不給牠壓力，即便自己只能當個室友也沒關係，且白毛毛外型美麗，就把牠當成移動公仔，每天看著也頗為滿足。
更有趣的是，家中20隻貓，有將近一半都與白毛毛有相同性格。熱米漿每天放食物給貓咪們吃時，只有半數會立刻出來覓食，另一半則會躲起來，在天花板上活動，等他出門或睡覺才慢慢現身。面對這些「隱形的室友」，熱米漿淡然地重覆一句話「習慣就好」。
而白毛毛七年沒洗澡，究竟是如何維持潔白的外貌呢？熱米漿表示家中用了4台空氣清淨機，基本上空氣非常乾淨，他每天也勤打掃跟清潔，沒有能讓毛變黑的因素，他笑說「這是我之前沒說的秘密」，也用自己的經驗提醒眾人，選購空氣清淨機不用挑最貴的，重點在於那片濾網，濾網品質好、辛勤更換，空氣就會好。
白毛毛實際上是熱米漿從新北的菜市場救援回家的，對於浪貓議題非常關心的他說明，從今年過年到現在，已親身處理了兩次捕獸夾傷貓事件，事故頻繁地讓他心寒，且那些貓貓即便獲救，最後都還是會被截肢，受傷的貓也非常難抓，能被救到就算幸運，最後他向大眾喊話「就算不喜歡貓，也請不要傷害牠們」。