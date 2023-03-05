四月上旬與柯文哲一同訪美 黃珊珊：我算是紐約的地陪
民眾黨主席柯文哲即將於4月8日開始訪美行程，而台北市前副市長黃珊珊也將陪同。而黃珊珊今（5）日南下到台南進行簽書會，並於會中接受媒體訪問。被問到訪美一事，黃珊珊則直言自己算是這次柯文哲訪美「紐約地區」的地陪，也希望能夠支持柯文哲以總統候選人的身份出國，因此有部分紐約行程也是她安排。
記者丁上程／台北報導
黃珊珊在九合一選戰過後，仍舊持續在各地進行簽書會活動，而今日簽書會則在台南政大書城舉行，現場也聚集了上百名黃珊珊的粉絲，除了現場聆聽演講外，也在會後排隊與黃珊珊合照並簽書。
黃珊珊在會中接受媒體訪問時，被問到4月8日將陪同柯文哲訪美一事，黃珊珊則表示，柯文哲訪問紐約的行程是由她所安排的，因此自己比較算是「紐約的地陪」，自己也很支持柯文哲以總統候選人的身份出國訪問，所以自然要去幫忙。
而被問到昨（4）日南投立委補選，民進黨候選人蔡培慧以不到2000票的差距，擊敗國民黨候選人、前南投縣長林明溱。黃珊珊則表示，國民黨得先檢討為什麼他們推出來的人選，沒有受到人民的支持？而不是一直在外面放話要籌組「非綠聯盟」，「重點還是自己要先檢討，不需要去先把這些事情推成藍或綠。」