不滿遭英王逐出別墅！哈利、梅根夫婦欲討回8千萬裝修費
英國王室與哈利王子、妻子梅根近期因為哈利出版的自傳《備胎》（Spare，暫譯）鬧不合，英國媒體與王室記者透露，查爾斯三世要求夫婦倆遷出他們在英國的唯一住所—浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage），但驅除令下後哈利夫婦也不甘示弱地要求討回價值約新台幣8553萬元的裝修費用。
國際中心楊智傑／綜合報導
哈利王子出版的自傳內容大量揭露王室秘辛與八卦，《太陽報》、《每日郵報》等英媒報導指出，英王查爾斯三世（Charles III）已經下達命令要求哈利夫婦淨空居所，儘管浮若閣摩爾宮是哈利夫婦兩人目前在英國的唯一住所，又是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）送給兩人的結婚禮物，但消息人士表示哈利夫婦兩人別無選擇，這也證明「兩人在英國的時代結束了」。
但《周日泰晤士報》王室記者妮卡（Roya Nikkhah）也指出，哈利夫婦去年簽下的租約期限還未到期，王室的通知讓他們相當震驚；妮卡提到2019年哈利夫婦遷出肯辛頓宮（Kensington Palace）後，就入住進這棟小別墅，每次從美國返回英國的居所都是此處。
此前哈利前前後後付出將近330萬美元，相當於新台幣1億69萬元左右的租金，直到去年3月底為止都還有公開紀錄，王室記者表示哈利、梅根有意討回續約這棟別墅與裝修的費用，「哈利心意已決，他就是會這麼做。」