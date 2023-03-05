T1／柯歐斯台籃首秀效率不佳得16分 台啤末節崩盤輸獵鷹
台啤英熊日前宣布簽下新洋將柯歐斯(Michael Qualls)，今天是他首度為球隊出戰，他這一場替補出戰拿到16分，但球隊在客場以95:111不敵臺南台鋼獵鷹，目前戰績9勝11敗。
記者黃建霖/綜合報導
身高193公分的柯歐斯，出身於NCAA美國大學男籃第一級的阿肯色大學，而他的職業籃球經驗也非常豐富，除了擁有NBA G-League三年資歷以外，也待過以色列、義大利、羅馬尼亞及黎巴嫩職籃，來台前則是效力於菲律賓職籃PBA的Rain or Shine。今年球季在PBA出賽3場出賽，平均30.7分10.3籃板3助攻。
台啤在5號交易大限前，將洋將人選補滿到4人，總經理哈孝遠表示，柯歐斯擁有良好的個人突破能力及身體素質，期待他能展現得分能力。不過他在來台後首戰表現一般，得分不少、但效率略為低下。
今天柯歐斯上場19分鐘，12投4中，得到16分，另有3籃板。瓊斯得到全隊最高的28分，主控蔣淯安得到21分7助攻。獵鷹方面，阿修羅攻下全場最高的32分，另有9籃板6助攻4阻攻；德古拉21分，布拉20分17籃板。
此役激戰到末節，雙方差距很有限，獵鷹一度僅領先3分，但之後阿修羅開始在攻防兩端展現統治力，兩度送出關鍵火鍋，之後又命中三分球，並在攻防轉換中完成灌籃，帶領球隊拿下勝利。