柴智屏當年把《轉角遇到愛》編劇氣跑 大S也拍到快昏倒
節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製向「偶像劇之母」柴智屏致敬特輯，邀請她到主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）的姐妹小屋做客。曾寶儀推崇柴智屏不僅會看人，更能掌握流量密碼，製作許多極具影響力的偶像劇、電影，並搭配非常好聽的歌，而柴智屏也自曝先前因《轉角遇到愛》劇本寫太慢，讓女主角大S差點拍到昏倒。
記者侯家瑜/綜合報導
LuLu感謝柴智屏製作好戲與好歌，影響她非常深遠，她舉例2007年熱播的《轉角遇到愛》，LuLu當時還特別到主場景金瓜石拍照，柴智屏笑回：「妳的野心沒有很大，只要一個小吃街王子（羅志祥飾）就可以滿足。」LuLu則笑說：「我的野心不在小吃街王子，是想當大S，甚至家中還貼著海報，讓我一步步想接近演藝圈。」
柴智屏則分享，自己對《轉角遇到愛》有不同的感情，「因為編劇被我氣跑了，只好自己下海第一本劇本，本來想先寫幾集就邊找新的編劇接手，沒想到創作風格獨特，新的編劇也無法完全接手，於是新的編劇提議，由柴智屏寫分場、她們編寫完整劇本，最後也順利寫完。
柴智屏白天工作、晚上寫劇本，蠟燭兩頭燒的她，全靠毅志力撐過去，而大S後期則是拍到快要昏倒，柴智屏說：「我們邊寫邊拍，『快手導演』林合隆還拍得比我寫得快。」當年最後去探班，大S看著柴智屏說：「柴姐，你的劇本寫的滿好的，可是，是不是可以寫得快一點，因為場景使用期限就要到了。」柴智屏完全可以理解與體諒大S的心情，她說：「畢竟要熬夜把最後幾集演完，又要跑又要哭，真的很累的！」