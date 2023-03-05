謝金燕落淚講祕密「不是豬哥亮親生」　網友不買單稱難笑

柴智屏當年把《轉角遇到愛》編劇氣跑　大S也拍到快昏倒

▲柴智屏（中）《轉角遇到愛》劇本寫太慢，大S拍到快昏倒，左為曾寶儀，右為LuLu。（圖／公視提供）
▲柴智屏（中）《轉角遇到愛》劇本寫太慢，大S拍到快昏倒，左為曾寶儀，右為LuLu。（圖／公視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製向「偶像劇之母」柴智屏致敬特輯，邀請她到主持人曾寶儀、LuLu（黃路梓茵）的姐妹小屋做客。曾寶儀推崇柴智屏不僅會看人，更能掌握流量密碼，製作許多極具影響力的偶像劇、電影，並搭配非常好聽的歌，而柴智屏也自曝先前因《轉角遇到愛》劇本寫太慢，讓女主角大S差點拍到昏倒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，左起為曾寶儀、黃靖倫、柴智屏、林芯儀和LuLu。（圖／公視提供）
▲節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，左起為曾寶儀、黃靖倫、柴智屏、林芯儀和LuLu。（圖／公視提供） 
LuLu感謝柴智屏製作好戲與好歌，影響她非常深遠，她舉例2007年熱播的《轉角遇到愛》，LuLu當時還特別到主場景金瓜石拍照，柴智屏笑回：「妳的野心沒有很大，只要一個小吃街王子（羅志祥飾）就可以滿足。」LuLu則笑說：「我的野心不在小吃街王子，是想當大S，甚至家中還貼著海報，讓我一步步想接近演藝圈。」

柴智屏則分享，自己對《轉角遇到愛》有不同的感情，「因為編劇被我氣跑了，只好自己下海第一本劇本，本來想先寫幾集就邊找新的編劇接手，沒想到創作風格獨特，新的編劇也無法完全接手，於是新的編劇提議，由柴智屏寫分場、她們編寫完整劇本，最後也順利寫完。

柴智屏白天工作、晚上寫劇本，蠟燭兩頭燒的她，全靠毅志力撐過去，而大S後期則是拍到快要昏倒，柴智屏說：「我們邊寫邊拍，『快手導演』林合隆還拍得比我寫得快。」當年最後去探班，大S看著柴智屏說：「柴姐，你的劇本寫的滿好的，可是，是不是可以寫得快一點，因為場景使用期限就要到了。」柴智屏完全可以理解與體諒大S的心情，她說：「畢竟要熬夜把最後幾集演完，又要跑又要哭，真的很累的！」

▲張蘭把矛頭指向大S經紀人。（圖／翻攝自大S IG）
▲大S當年是《轉角遇到愛》女主角。（圖／大S IG）

謝金燕落淚講祕密「不是豬哥亮親生」　網友不買單稱難笑

張學友自認生活無趣　「拒絕使用社群」卻為她打破原則

嫌棄愛妻不生孩！黃國倫認做錯一事　緊牽寇乃馨道歉

盤點演藝圈怨偶！汪小菲被爆最愛大S　王力宏新歌遭重錘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀