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專訪／VERA暢聊感情觀　蔡朕「錢包用7年」忘不了他

▲VERA分享感情觀，左起為蔡朕、藍弟、學文、孟維、Nelson和巴比。（圖／記者葉政勳攝）
▲VERA分享感情觀，左起為蔡朕、藍弟、學文、孟維、Nelson和巴比。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/專訪

男團「VERA」從選秀節目《原子少年》發跡，6位團員蔡朕、藍弟、巴比、Nelson、孟維和學文昔日一同在「金星」打拚，有別於其他星球，VERA是透過粉絲募資出道，而他們也將在月底推出實體專輯《Venus ERA》。VERA日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，團員們頻頻互吐槽，可以看得出好感情，而年紀輕輕就成為偶像的他們，對於戀愛話題也不避諱，大方分享自己的感情觀和特質。

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▲VERA受訪時，頻頻吐槽彼此。（圖／記者葉政勳攝）
▲VERA受訪時，頻頻吐槽彼此。（圖／記者葉政勳攝）
蔡朕拿出自己從高一就開始使用、已用了7年的錢包，儘管表面已殘破不堪，他仍相當珍惜，原來背後別具意義，「這是一位很重要的人送我的，我捨不得丟。」被問到送禮者身分，他突然安靜，背後似乎藏著一段故事，僅說：「是忘不了的朋友，特別好的普通朋友，熟悉的陌生人。」許願下一個收到的新錢包，會是特別的人，且在有意義的時機送給我，形容是一個「交接」的概念。藍弟注重儀式感，希望情人節時可以收到有意義的東西，或是和喜歡的人一起做手工藝、DIY，也表示會把粉絲送的禮物收藏起來，令他印象最深的是一個會發光的壓克力板，家中還有2個寶物櫃，牆上更有佈置一串相片夾，掛收到的應援小物。

▲蔡朕錢包用7年。（圖／記者侯家瑜攝）
▲蔡朕錢包用7年。（圖／記者侯家瑜攝）
▲藍弟收藏粉絲送的應援物。（圖／藍弟提供）
▲藍弟收藏粉絲送的應援物。（圖／藍弟提供）
年僅19歲、母胎單身的巴比一聽到感情問題，直接失去興致，他表示對一些愛放閃的情侶相當無感，「我其實無所謂，沒有想談戀愛的感覺。」自認個性難搞、不喜歡一直聊天，「我比較自我，就算我談戀愛，一週不聊天都無所謂，應該比較少人可以接受吧！」坦言越像朋友，自己會越喜歡。

▲詹仁雄希望把巴比打造成台版火星人布魯諾（Bruno Mars）。（圖／翻攝自巴比IG）
▲19歲的巴比母胎單身。（圖／巴比IG）
Nelson則是一開口，就先說從來不過情人節，認為若有認真經營感情，不需要特別去慶祝，平凡的日常生活勝過浪漫驚喜，沒有儀式感、不喜歡收生日禮物，不過他分享國中時，也曾有癡情的一面，「我愛上一位喜歡海豚的女生，我就想盡辦法搜集有海豚的東西，用鞋盒裝好送她，但後來她就和別的男生在一起。」

▲Nelson私下貼心舉動感動何美。（圖／Nelson IG）
▲Nelson自認沒有儀式感。（圖／Nelson IG）
孟維表示自己夢想可以和另一半來一趟兩天一夜的旅遊，沒有習慣過情人節，不過很重視生日，他也分享學生時期曾用心手作卡片給心上人，卻被無情以待，「我高中第一次做卡片給喜歡的人，我還問別人怎麼做，結果最後竟然被對方丟掉。」其他團員則安慰：「沒關係現在有粉絲做的卡片。」而被公認最安靜的學文，這次聊到感情特別有感，還特地跑到窗邊唱艾怡良的情歌表達心境，他坦言目前不會想談戀愛，只想努力精進自己、好好學吉他，也分享自己在上段戀情比較幼稚，不過也因此長大、變成熟。

▲孟維天生患小耳症，靠肋骨重建右耳。（圖／記者侯家瑜攝）
▲孟維曾用心送禮給心上人，卻慘遭無情對待。（圖／記者侯家瑜攝）
▲學文突到窗邊唱起情歌。（圖／記者侯家瑜攝）
▲學文突到窗邊唱起情歌。（圖／記者侯家瑜攝）
此外，VERA還分享從自己身上看到的優點，巴比表示自己的優勢就是年輕，可以做的事情還很多；學文則欣賞自己從容不迫的處事態度；Nelson自認很懂得察言觀色；孟維覺得自己很貼心，會記住別人的喜好；藍弟表示自己不喜歡鑽牛角尖，比較直率，但對於工作就會理性以待，「我時常反思自己，就算哪裡不好，我也會試著接納別人的意見。」至於蔡朕，他自稱是計畫魔人，習慣把事情規畫好，而他也分享一個特質，就是平時與人相處，若有感到不開心時，不會選擇說出口，一方面可以讓對方有台階下，但另一方面就是會悶在心裡，蔡朕認為這是優點也是缺點。

▲VERA分享從自己身上看到的優點。（圖／記者葉政勳攝）
▲VERA分享從自己身上看到的優點。（圖／記者葉政勳攝）

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