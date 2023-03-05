專訪／VERA暢聊感情觀　蔡朕「錢包用7年」忘不了他

我是廣告 請繼續往下閱讀
年僅19歲、母胎單身的巴比一聽到感情問題，直接失去興致，他表示對一些愛放閃的情侶相當無感，「我其實無所謂，沒有想談戀愛的感覺。」自認個性難搞、不喜歡一直聊天，「我比較自我，就算我談戀愛，一週不聊天都無所謂，應該比較少人可以接受吧！」坦言越像朋友，自己會越喜歡。
Nelson則是一開口，就先說從來不過情人節，認為若有認真經營感情，不需要特別去慶祝，平凡的日常生活勝過浪漫驚喜，沒有儀式感、不喜歡收生日禮物，不過他分享國中時，也曾有癡情的一面，「我愛上一位喜歡海豚的女生，我就想盡辦法搜集有海豚的東西，用鞋盒裝好送她，但後來她就和別的男生在一起。」
孟維表示自己夢想可以和另一半來一趟兩天一夜的旅遊，沒有習慣過情人節，不過很重視生日，他也分享學生時期曾用心手作卡片給心上人，卻被無情以待，「我高中第一次做卡片給喜歡的人，我還問別人怎麼做，結果最後竟然被對方丟掉。」其他團員則安慰：「沒關係現在有粉絲做的卡片。」而被公認最安靜的學文，這次聊到感情特別有感，還特地跑到窗邊唱艾怡良的情歌表達心境，他坦言目前不會想談戀愛，只想努力精進自己、好好學吉他，也分享自己在上段戀情比較幼稚，不過也因此長大、變成熟。
此外，VERA還分享從自己身上看到的優點，巴比表示自己的優勢就是年輕，可以做的事情還很多；學文則欣賞自己從容不迫的處事態度；Nelson自認很懂得察言觀色；孟維覺得自己很貼心，會記住別人的喜好；藍弟表示自己不喜歡鑽牛角尖，比較直率，但對於工作就會理性以待，「我時常反思自己，就算哪裡不好，我也會試著接納別人的意見。」至於蔡朕，他自稱是計畫魔人，習慣把事情規畫好，而他也分享一個特質，就是平時與人相處，若有感到不開心時，不會選擇說出口，一方面可以讓對方有台階下，但另一方面就是會悶在心裡，蔡朕認為這是優點也是缺點。