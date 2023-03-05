中媒扭曲福島核廢水採訪　日使館公布全文打臉

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館方指出，非常遺憾的是（潮新聞）3月2日發出的報導「只截取了本館回答的一部分，未能全面且正確反映其內容」，因此館方將這次採訪的回覆全文刊出。
館方提到，報導中指「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」。但事實上，館方已在回覆中明確說明，「根據國際標準及指導方針進行放射線環境評估的結果顯示，ALPS處理水的海洋釋放，在考慮到生物濃縮和長期積累的基礎上，對人及環境也可以充分確保安全性」。
日本駐中國大使館表示，這項報導也沒有提到館方回答的內容，也就是福島稀釋後的ALPS處理水釋放到海洋時，預計每年釋放的氚總量將控制在福島核事故前的水平，也就是每年22兆貝克（Bq）以下。這一釋放量，遠低於包括浙江秦山第三核電廠在內等中國核電廠的釋放量。
在說明中，館方詳列了中國4座核電廠每年的氚排放量。其中，秦山第三核電廠2020年排放量高達約143兆貝克。至於其他3座，2021年廣東陽江核電廠達約112兆貝克；福建寧德核電廠也有約102兆貝克；遼寧紅沿河核電廠則為約90兆貝克。
館方並針對這些中國核電廠的氚排放量指出，「事實上，這些釋放並沒有與周邊國家達成一致」。而以上述數字對照福島計劃排放的氚含量，則介於4.1至6.5倍之間。
除此之外，館方還以附圖列出東亞其他國家核電廠2021年的氚排放量。其中，台灣核三廠僅約35兆貝克；韓國月城核電廠約71兆貝克；韓國古里核電廠約49兆貝克。
日本駐中國大使館強調，「在言論自由的我國」， 對於ALPS處理水的海洋釋放有各種意見。日本政府對漁業從業者和當地居民進行了反覆說明，透過與漁業從業者對話和媒體，加強了包括應對謠言在內的訊息發布。
館方說，日本接受包括國際原子能總署（IAEA）選定的中國專家在內，從第三方立場進行的評估，今後也將繼續。（編輯：邱國強/李雅雯）1120305