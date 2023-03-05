T1／聯盟史上第一人！魔獸狂轟30分31板　雲豹仍吞下敗仗

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上一次兩隊交手時，金恩給予雲豹相當大的威脅，今天次節他再次用出色的身體素質硬吃對方後衛，帶領特攻打出24:9的高潮反超比數，半場打完主場軍以61:45領先，阿巴西15分，霍華德14分。
易籃在戰後，雲豹重新振作，艾夫伯和霍華德連續進球，讓客隊打出19:7的高潮，重新回到競爭之中。但追到只剩4分時，林韋翰和艾德命中4顆三分球，讓比分又被拉開到雙位數。不過三節打完雲豹還是有所斬獲，追到73:84。
末節雲豹命中率又有所下滑，在4分多鐘裡一分未得，讓中信靠著金恩的爛仗將分數持續拉開。在該節中段時，落後的分數來到20分。之後他們緊急換上霍華德追分，但時間已經不站在他們這邊，中信最終以6分差獲勝，取得主場10連勝。
中信洋將艾德這一場發揮神勇，得到了27分7籃板；金恩延續上一戰的好表現，斬獲27分10籃板4助攻，林韋翰15分13助攻。雲豹方面，霍華德拿到30分31籃板5助攻，艾夫伯16分6助攻6籃板。
霍華德生涯在NBA完成了51次「雙20」，排名聯盟史上第13，也是千禧年後完成過最多次的球員。而他生涯在聯盟最後一次完成，是在2018年3月22日，也是他唯一一次在NBA達成「雙30」的紀錄。
如今輾轉來到台灣職籃的T1聯盟，霍華德在對上中信的這場比賽中，13投9中，罰球19投12中，得到30分31籃板5助攻，另外還有11次失誤。雖然不同聯盟，賽事等級也有差，但他總算睽違5年再度寫下「30+30」的紀錄。
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