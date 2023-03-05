跆拳女將羅嘉翎差0.1公斤「當場剪髮」！仍沒過磅判失格

T1／睽違5年再砍「30+30」　霍華德自責：我應該做得更好

▲霍華德率隊挑戰中信特攻，砍下T1聯盟史上第一次「30+30」的數據。（圖／T1提供）
▲霍華德率隊挑戰中信特攻，砍下T1聯盟史上第一次「30+30」的數據。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

「魔獸」霍華德今(5)日在對上新北中信特攻的比賽，拿到了聯盟史上第一次「30+30」，全場繳出30分31籃板的數據，統治力十足。但桃園雲豹最終仍以95:101輸球，他賽後也對這樣的表現，無法幫助球隊贏球而感到失望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
霍華德生涯在NBA完成了51次「雙20」，排名聯盟史上第13，也是千禧年後完成過最多次的球員。而他最後一次在美國職籃完成此成就，是在2018年3月22日，當時他還在夏洛特黃蜂，那場比賽對上籃網，他攻下32分30籃板，也是其生涯唯一一次在NBA達成「雙30」的紀錄。

如今輾轉來到台灣職籃的T1聯盟，霍華德在對上中信的這場比賽中，13投9中，罰球19投12中，得到30分31籃板5助攻，另外還有11次失誤。雖然不同聯盟，賽事等級也有差，但他總算睽違5年再度寫下「30+30」的紀錄。

不過賽後霍華德沒有太多喜悅，他自責自己此役發生太多失誤，「今天在帶球過程中，我嘗試做更多動作，造成很多失誤，希望下一場比賽能夠減少。」另外，他也提到雲豹在前兩節分數被拉開非常多，整場一直處於追分狀態，團隊表現有待加強。

「團隊需要更多努力。今天大家在氣氛和溝通上，沒有那麼團結。我們需要打得更好。」霍華德說，「我們沒有贏得這場比賽，所以個人成績就不再重要，在得分、防守和籃板上，我需要表現得更好。我可以打出更多能量、可以去帶領我的隊友、可以抓下更多籃板，我需要做得更好。」

而中信主帥李逸驊則是笑說，「剛剛我才和韋翰在聊，我們讓他(霍華德)完成特別的大三元。今天球隊在賽前在對霍華德和艾夫伯的防守設定上，討論了很多策略，秉聖這場從弱邊過來抄球得手好幾個，我們中場斷球也做得很好。不過對方在比賽中也有變陣，這就是球賽好玩的地方。我們應變得也不錯，這別是韋翰回來後，我們在這方面的能力更好了。」



更多「NBA魔獸加盟雲豹」相關新聞。

PLG／林書豪砍26分！鋼鐵人半場打爆領航猿　大勝30分

T1／聯盟史上第一人！魔獸狂轟30分31板　雲豹仍吞下敗仗

PLG／58:21！林書豪率鋼鐵人出擊　寫半場最大分差紀錄

PLG／高國豪復出無用！卡拉曼狂砍46分　賞攻城獅7連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀