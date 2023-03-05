喪夫聘小鮮肉《高潮》！63歲影后艾瑪湯普遜重獲性滿足
由奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）主演、探討女性情欲的喜劇新作《高潮速成班》，描述一位退休教師，在丈夫去世後聘請了一位年輕的性工作者，來彌補從未獲得性滿足的缺憾，劇本以幽默正向的角度呈現女人的欲望和恐懼，讓出道40年的資深影后艾瑪湯普遜大為感動一口答應演出，她說：「有人在乎中年女人是否獲得性滿足嗎？這就是這個故事特別的地方。」
記者黃雅琪/綜合報導
現年63歲的艾瑪湯普遜坦言，面對片中許多裸露鏡頭，即使演戲經驗豐富的她，也會焦慮自己的裸體不夠好看，但她希望能挑戰觀眾的審美觀，讓他們看見女人各種真實的體態：「如果你想改變女性身體的形象，你就要去成為改變的一部分，你要與眾不同。」她也分享導演蘇菲海德（Sophie Hyde）為了讓她和飾演性工作者的鮮肉演員達里爾麥柯馬克（Daryl McCormack）能卸下心防拍戲，甚至自己也裸體加入他們的排練。
艾瑪湯普遜說：「我們3個人全裸面對面討論自己的身體，一開始我講了一長串不滿意的地方，到最後我只覺得坦誠相待讓我們更誠實也更謙卑，完全沒有什麼好害怕的。我希望這部片能讓大家接受自己的身體、正視自己的欲望，因為這是很正常也很健康的需求，完全不需要為此感到羞愧。」電影《高潮速成班》將於3月15日在CATCHPLAY＋影音平台獨家上架。