經典賽／D組三強鼎立「死亡之組」　MLB戰隊誰與爭鋒？

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多明尼加陣容星光熠熠，MLB戰隊支援，打線前三棒能排出Julio Rodríguez、Juan Soto和Manny Machado，中心棒線擁有明星陣容Rafael Devers、Vladimir Guerrero Jr.與Wander Franco擔綱，連Jeremy Peña、Willy Adames、Teoscar Hernández、Ketel Marte、Jean Segura和Nelson Cruz等名將都只能排到後段棒次，攻擊能力評比為A+。
多國的投手陣容同樣堅強，王牌投手由去年國聯的賽揚獎投手Sandy Alcantara領銜，去年在世界大賽投出接力無安打的Cristian Javier也在陣中，無論中繼、後援都有MLB菁英加持，投打都堪稱一時之選。
波多黎各在台灣運彩的冠軍賠率則僅有9.00，僅次於多明尼加、美國和日本，排名本屆第4，陣中握有兩大王牌Marcus Stroman和José Berríos，搭配Francisco Lindor、Javier Báez和Kiké Hernández等大聯盟打線，戰力仍不容小覷。
波多黎各已連兩屆殺入WBC冠軍賽，可惜最後都只能「安心亞」，本屆要一掃陰霾奪冠，難度仍舊很高。根據外媒分析指出，波多黎各能否一舉稱王的關鍵還是在於打線的連貫性與關鍵一擊的把握度，畢竟波國已連兩屆在冠軍賽被完封。
至於委內瑞拉也非省油的燈，他們在2009年曾拿下季軍，本屆同樣召集大聯盟戰隊支援，台灣運彩的冠軍賠率也僅有10.00，高居第5。
委內瑞拉的投手群雖不如多明尼加華麗，但先發也都是MLB各隊的主要輪值，其中不乏單季10勝的強投，只要穩定發揮，同樣有角逐中原的實力。
至於以色列和尼加拉瓜要在列強環伺的D組出線並不容易，但卻被評為是最強勁的攪局者，只要波多黎各、委內瑞拉和多明尼加三強稍有閃失，被狠咬一口，就可能葬送晉級門票，面臨在小組賽提前打包的命運。
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