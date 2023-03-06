蔣萬安跳票！北市人口沒回到250萬 這兩區人口成長最少
台北市長蔣萬安上任後，喊話「三月初北市人口回到250萬」，不僅能恢復3席副市長與副秘書長的編制，台北市議員席次也能再多一席。不過如今蔣萬安的說法確定跳票，截至2月28日止，台北市的人口數比起去年雖然有回升，但距離250萬大關仍有1萬的差距。其中細究各區人口數，萬華區與南港區成長幅度最緩，分別只增加了501人與187人；至於人口增加最多的則為大安區，一共有6293人之多。
記者丁上程／台北報導
根據民政局提供的資料顯示，近兩年來台北市人口數最低點是去年9月，人口僅剩下2460932人，之後隨著九合一選戰、農曆春節前後，國門開放後也有大幅度成長，截至上個月28日止，人口數已經來到249萬133人，雖然距離蔣萬安喊出「三月初人口破250萬」還有一小段差距，不過比起去年九月，人口數已經成長了近3萬人。
而細究北市12行政區人口成長情況，從去年9月至今皆處於成長的情況。其中人口成長數最多的就是大安區，半年來增加了6293人，是12行政區中最多的；至於成長數次多的則是松山區，人口數增加了3539人。至於人口數成長最少的行政區則是南港區，半年來僅增加了187人；第二少的則為萬華區，僅成長501人。
地方民代分析，南港區是台北12個行政區中人口最少的區，也與該區「工廠多、商辦多、空地多」的性質有關，居住在南港地區的多數為傳統聚落，而這次人口數增加與「復籍」有關，因此在這波人口增加的趨勢中，南港區僅增加百人，原因可以說是其來有自。
至於萬華區狀況也相當類似，當地里長也向記者表示，萬華區的居民比較在地，且是台北市中較早開發的行政區，因此無論是「復籍」或是「人口流入」，比起其他區就會顯得較為不明顯。