陳零九曝分手後迷失自我！揭五堅情是「膚淺的朋友」

由邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、小賴、黃偉晉組成的「五堅情」，他們於4日、5日在香港舉辦「月面著陸」巡迴演唱會香港站，其中陳零九日前才剛在社群平台上與交往多年的呼呼和平分手，在演唱會結束後他們舉行慶功宴時，陳零九罕見鬆口分享這陣子的心情。
記者吳雨婕/香港報導
陳零九在訪問開始沒多久就被發現因為演唱會過於勞累正在放空，他罕見分享近況，提到這兩年可能是因為工作太累，有點迷失自己，「沒有自己的時間、空間好好休息，想要專注在我自己一個人身上，才能知道我到底要什麼，心情還算滿平靜的。」他直言迷失的部分是整個人，也因為上來台北與家人疏遠許多，所以藉由跟爸媽聊天去拉近與家人間的感情，「我前陣子看到一篇文章在講女生生小孩多辛苦，就傳給我媽，我媽寫了一大段話給我，我就哭了，然後跟我媽說『我愛妳』。」
談到與呼呼分手原因，陳零九透露有很多壓力，「關於照顧一個人跟在一起、結婚、交往是分開的事情，我們還是有聯繫，現在是和平分手，你們看到的樣子。」至於未來有沒有可能復合，他則是回應：「不能給答案。」面對外界對於兩人分手有諸多猜測，他表示：「感情的東西，真正知道實情的只有我跟她知道，或身邊朋友知道。」面對近期負面的狀態，他一開始開玩笑說五堅情都是膚淺的朋友，婁峻碩一旁補槍：「是付錢的朋友吧？」陳零九趕緊正經澄清：「他們一直陪著我，給我很多力量，謝謝他們在。」