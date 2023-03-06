周揚青遭爆「復合羅志祥」！19秒影片回應了：這個人是我
34歲中國網紅周揚青自2020年和交往9年的男友羅志祥分手後，感情生活備受關注，雖然曾爆出2次戀愛傳聞，不過皆是短命戀。她2月才間接承認與小10歲男團「IXFORM」成員段星星分手，昨（5）日便爆出與羅志祥復合傳聞，對此，她也發出「19秒影片」否認，也表示：「其實本來覺得都沒必要回應，但發現真的有人信」。
記者郭佩蓉/綜合報導
近日微博上瘋傳「頂流男星與富二代女友復合」，內文提到：「男頂流跟網紅富二代復合了，在一起這麼多年了，過兩年結婚也不是沒可能」，消息一流出，也引起不少網友瘋猜：「是不是羅志祥與周揚青？」立刻衝到微博熱搜排行榜。
對此，周揚青昨日也在微博小號發文，上傳一支影片表示：「這段視頻就是我對今天rs（熱搜）的回應。」只見她將自己出遊的多個片段剪在一起，影片旁白則說著：「我一直在找一個人，這個人他能鼓勵我、支持我、啟發我，能讓我專注、能讓我快樂，並無條件地愛我，後來我才意識到，自始自終，這個人，就是我自己。」除了否認復合傳聞，也強調自己目前的感情狀態為單身。
影片一出，立刻掀起熱議，「用腳趾想都不可能啊，那麼獨立又自信，好看又多金，誰還回頭吃那種爛草」、「就知道，周姐怎麼會，周姐這麼灑脫」、「要好好愛自己，然後再是愛別人」、「美女就該獨自美麗」、「這段話好讚」、「就知道不是妳，真好，搞事業的女人最美」，還有網友回應：「再不回應我以為是真的，千萬不要！」對此，周揚青也親自回覆：「其實本來覺得都沒必要回應，但發現真的有人信。」因此才會上傳影片否認復合謠言。