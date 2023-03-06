麻衣、愛紗「隔4年相聚」哭了！PO合照喊：家人般的朋友
43歲女星佐藤麻衣2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，本以為嫁入豪門，豈料不到3年就鬧婚變，目前離婚官司尚在開打中。昨（5）日她發文稱「有2個奇蹟發生」，為此還忍不住流淚；後來，同樣身為日籍女星的千田愛紗也發文解答，原來是快4年沒見的閨密倆終於在東京相聚，愛紗也PO出兩人合照，感性表示：「見到妳我眼眶泛淚」。
記者郭佩蓉/綜合報導
麻衣昨日在IG發文：「3月4日。有兩個奇蹟連續發生的一天。我真的忍不住當場流了幾滴淚。這奇蹟今日公開，請期待！」後來愛紗也發文解答，PO出兩人合照，「我在東京只能短短待了兩小時，謝謝妳抽空來與我見面。相隔了快四年，見到妳我眼眶泛淚，除了去年底回沖繩見到家人，妳是唯一見面讓我感動哭的朋友，妳是我重要的朋友、我的閨密、家人般的朋友，見到妳真好，最美的麻衣」，麻衣也在限時轉發此貼文，「我真的真的真的非常感動，我們的故事一定也要寫」。
只見兩人頭靠著頭，彼此抱在一起，雖戴著口罩，但兩人難掩激動情緒，淚水在眼眶內打轉，照片曝光後，網友們也紛紛留言：「麻衣跟愛紗終於合體，閨密在一起真的就是開心」、「好久不見的麻衣 還是一樣美」、「心疼，妳倆都讓人心疼，不過這一生，妳們都擁有彼此的愛，好值得」、「麻衣、愛紗，小時候最愛的兩位女藝人」、「最美的Sunday girls」、「最愛妳們了，堅強」、「Sunday girls又合體了，這是最好的」、「好像姐妹」、「友情歷久一樣濃」。
事實上，麻衣與愛紗在23年前一起到台灣參加《超級星期天》美少女選拔，隔年以團體「Sunday Girls」出道，後來雖解散，不過兩人也各自在台灣演藝圈努力打拼，皆有不錯發展，閨密倆感情相當深厚。不過這對好姊妹的婚姻似乎都不太順遂，麻衣2014年嫁給王泉仁，目前離婚官司正在打，愛紗則是於2016年嫁給模特兒男友周洺甫，兩人在2019年已辦離婚。