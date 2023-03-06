五堅情脫了！邱鋒澤試手感讚「好硬」　害羞到不敢看

「五堅情」由邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、小賴、黃偉晉組成，他們於4日、5日在香港舉辦「月面著陸」巡迴演唱會香港站，第二天的演唱會上，黃偉晉脫掉外套，秀出壯碩胸肌，就連邱鋒澤都忍不住伸手摸，還大讚「很硬」，演唱會結束後他們舉行慶功宴時，竟被小賴踢爆黃偉晉心機作為。
記者吳雨婕/香港報導
5日的演唱會上，黃偉晉脫掉外套，只穿一件背心，露出結實的胸肌，讓全場粉絲沸騰不已，就連邱鋒澤都伸手試手感，直言「很硬」，沒想到卻被小賴在慶功宴上爆出黃偉晉「心機很重」，原來是當初黃偉晉表示外套脫掉後會穿回去，結果食言，成了粉絲福利，黃偉晉聽聞笑回：「激勵彼此嘛！」與黃偉晉合唱斷訊的邱鋒澤也忍不住表示，因為黃偉晉胸肌太驚人，唱歌的時候只能把視線放在他的肩膀，不然一看到對方胸前那兩點，就會想笑。
第二天的演唱會上驚喜滿滿，除了五堅情在安可時走下台與粉絲近距離互動外，在邱鋒澤的個人橋段時，請來香港男團MIRROR的Edan當嘉賓，邱鋒澤透露這是24小時內才決定的事情，剛好對方當天有空，「不如就來合唱吧！」而對於這次能在香港開唱，他感性表示，就算戴著耳機也能聽到粉絲尖叫聲，讓他很感動，「希望不久後踏上紅勘，大家都能夠聚在一起。」