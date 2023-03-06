台股早盤漲逾120點 大立光一度漲停、帶動光學族群
美股上週五（3日）四大指數皆漲，受到美股激勵，台北股市今（6）日早盤漲120多點，來到15732點，漲0.7%左右。權值王台積電早盤漲5元，來到521元。其他重要電子股如聯發科、鴻海、聯電都走揚，大立光一度漲停，也帶動其他光學族群，而電動車零組件與連鎖餐飲紅通通，另外國防航太概念股也表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲387.4點，或1.17%，收33390.97點；那斯達克指數上漲226.02點，或1.97%，收11689.01點；標普500指數上漲64.29點，或1.61%，收4045.64點；費城半導體指數上漲44.22點，或1.48%，收3028.34 點。
晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到521元，漲幅0.7%。聯電漲約1%，來到51.8元。世界先進漲1.5%、力積電也漲1%以上。其他重要電子股，如聯發科、鴻海都走揚。大立光公布2月營收25.56億元，年減2.11%、月減21.37%，但預告3月拉貨動能將會優於2月，今股價漲逾8%，來到2400元，也帶動其他光學族群，如佳凌飆漲停，亞光、玉晶光漲幅7到8%，今國光漲4%以上。
華碩、國巨、英業達、台達電漲逾1%，面板股群創、友達、彩晶漲多，漲幅1到3%。電動車、車用電子紅通通，華孚與台半飆漲停，強茂漲8%，凡假、劍麟漲4%，康舒、華德動能、元太、德微、泰鼎、為昇科、華晶科漲2到4%。連鎖餐飲也表現不俗，揚秦、六角、路易莎咖啡、王品漲1%以上。國防航太概念股表現亮眼，雷虎一度漲停，寶一、高僑與八貫漲4到5%。