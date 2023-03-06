金管會已解除禁空令！國安基金也將退場？財長這麼說

金管會已解除禁空令等穩定台股措施，由於國安基金4月也將召開例會，是否退場受關注。財政部長莊翠雲今（6）在立法院財政委員會接受立委質詢時指出，是否退場由國安基金委員會議決定，但她也表示，目前台股每天成交量穩定，也在15000點上面。
記者顏真真／台北報導
去（2022）年台股動盪，國安基金進場護盤，金管會也在去年10月1日就先啟動第一波「限空令」，並祭出2大措施，包括「調降每日盤中借券賣出委託數」及「調升有價證券最低融券保證金成數」。由於台股仍跌跌不休，去年10月12日金管會再祭出第二波升級版「限空令」，但眼看台股再跌破萬三，金管會10月21日進一步祭出王牌手段「禁空令」，即日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤以下不得放空。
近期隨著國內外股市已逐步回穩，國際市場不確定性因素亦趨於緩和，金管會經審慎評估後，自2月24日起已解禁空令等4大台股穩定措施，包括調整回復每日盤中借券賣出委託數量、調整回復最低融券保證金成數，還有取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空、取消放寬抵繳信用交易應補繳差額擔保品範圍措施。
雖然禁空令等穩定台股措施已解除，但國安基金仍持續在台股護盤，外界也關注國安基金是否也會退場？今日在立法院財委會國民黨立委賴士葆就詢問財政部長莊翠雲，國安基金4月將召開例行會議，國安基金會不會退場？莊翠雲回應表示，會中國安基金委員會議會就國內外政經情勢進行討論與評估。
賴士葆進一步那現在股市穩不穩定？她表示，「目前來說，每天成交量定，也在15000點上面」。至於股市穩定國安基金會考慮退場嗎？莊翠雲強調，由國安基金委員會議決定。