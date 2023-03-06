娜美生日！連千毅奉上賓士車　老婆「傲人近照」曝光

Selina男友「高清正臉照」意外被流出！真兇竟是準岳父母

▲Selina（右）上個月14日曬出與男友（左）的合照大方放閃。（圖／翻攝Selina IG）
▲Selina（右）上個月14日曬出與男友（左）的合照大方放閃。（圖／翻攝Selina IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

41歲女藝人Selina（任家萱）去年大方認愛圈外男友「小徐」，小倆口感情穩定，不過她為了保護男友隱私，從未讓男友的正臉曝光。4日，她和爸媽、男友趁著好天氣到陽明山走走，她也只在社群媒體PO出自己的獨照，豈料任媽卻在微博曝光兩人合照，意外出賣「準女婿」，掀起熱議。

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▲Selina昨日在IG曬出到陽明山踏青的個人獨照。（圖／翻攝自Selina IG）
▲Selina昨日在IG曬出到陽明山踏青的個人獨照。（圖／翻攝自Selina IG）
Selina在IG曬出到陽明山踏青的個人獨照，寫下：「陽明山半日遊。」只見她臉上僅有淡妝，頭戴色彩繽紛的帽子，上身則是穿著條紋上衣，心情看起來非常好，照片內僅有她一人，不見男友和爸媽身影。豈料，任媽同日竟然在微博上「意外」曝光她與男友小徐的正臉合照，還開心表示：「昨日我忙碌的一天，天母古道健走，陽明山春曉、仙境夕陽，天氣太好了」。

▲Selina男友（左）的正臉照意外被任媽曝光。（圖／翻攝自微博）
▲Selina男友（左）的正臉照意外被任媽曝光。（圖／翻攝自微博）
照片曝光後，立刻掀起熱議，而任媽發現以後雖然將照片刪除，但準女婿的廬山真面目早已流出，讓大批網友又驚又喜，「任媽真大方」、「甜蜜蜜」，不過也有人擔心Selina並不知情此事。事實上，Selina在上月14日西洋情人節就PO出與男友的合照放閃，還向男友甜蜜喊話：「今天真的『情人節快樂』了！謝謝自己，也謝謝你。」她也曾透露已見過男方家長，對方爸媽沒有催婚，給兩人很大的空間，不過當時照片中的男友並未露臉，如今被親媽意外「出賣」，難怪引起網友熱議。

▲Selina與任爸任媽感情很好。（圖／翻攝自微博）
▲Selina與任爸任媽感情很好。（圖／翻攝自微博）
▲Selina上個月曬出與男友合照放閃。（圖／翻攝Selina IG）
▲▼Selina上個月曬出與男友合照放閃。（圖／翻攝Selina IG）
▲Selina曬出與男友合照放閃。（圖／翻攝Selina IG）
 

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