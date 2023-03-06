歌仔戲藝師陳美雲驟世！6歲就開始演 一生為表演貢獻
台灣歌仔戲大師陳美雲在4日因滑倒而永別人世，讓身邊親友及劇迷收到消息都十分錯愕，回顧陳美雲的一生，從小就進入拱樂社學歌仔戲，18歲走紅後創造許多經典作品，晚年雖罹病，但仍持續為歌仔戲界做出貢獻，提攜後輩更是不遺餘力，讓台灣的傳統歌仔戲文化得以完整傳承。
記者賴禹妡/台北報導
陳美雲1951年在屏東縣出生，從小就對歌仔戲抱有極大熱情，6歲隨著賣藥團演出，7歲進入歌仔戲的囝仔班，8歲就當上拱樂社第三團的當家小生，10歲則在地方戲劇比賽中獲得「最佳童星獎」，可見不僅天賦異稟，更靠著後天努力爭取成功。
陳美雲在17歲時加入明光歌劇團，之後走紅台北戲界，也在電視歌仔戲圈創造出許多代表作，包含《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等，直到1979年自組「陳美雲歌劇團」，並擔任當家小生，之後開始推出大型舞台公演，包含《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等戲，皆受到各界好評，甚至受邀到總統府演出。
陳美雲近年來也在大稻埕戲苑開班授課，但因患有高血壓、糖尿病等疾病，雖仍時常到劇團走訪，演出次數卻越來越少，不過每次劇團公演前，團隊還是會找陳美雲導戲，未料卻在4日因滑倒而離世，享壽72歲，令各界都十分惋惜。