金管會已解除禁空令！國安基金也將退場？財長這麼說

女定期定額人數比男多4成　備妥開心安心2錢包活出自我

▲基富通指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規劃還是退休準備都展現主動積極的態度，定期定額人數比男性多4成。（圖／取自pixabay免費圖庫）
▲基富通指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規劃還是退休準備都展現主動積極的態度，定期定額人數比男性多4成。（圖／取自pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

3月8日為國際婦女節，國內最大基金交易平台基富通指出，平台上的女性投資人，不管是對人生財務規劃還是退休準備都展現主動積極的態度，定期定額人數比男性多4成。專家表示，越來越多女性追求經濟獨立，自主理財意識提高，建議女性朋友可備妥「安心」與「開心」兩個錢包，安心錢包可每個月3000元定期定額投資基金，做為長遠規劃，開心錢包則可提撥每月薪資中的8%，投入能創造收益價值的基金，如此一來可做為自己出國的旅遊金。

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根據基富通統計，目前平台上的自主投資人超過23萬，其中，女性人數較男性多，而且參加「好享退」、「好好退休」兩大退休專案的人數也比男性多，占比都超過55%。

在理財方式上，平台的女性定期定額申購人數比男性投資人多4成，平均每人每月定期定額扣款契約超過3筆、金額達2萬元以上。風險偏好方面，女性投資人雖然以積極型最多，占比65%，但低於男性投資人的70%；至於穩健型，占比超過30%，男性投資人則不到3成。

基富通總經理王浩宇表示，觀察平台上的投資人行為，凸顯現代女性對於追求經濟獨立、財富自由的自主理財意識偏高，展現主動、積極的態度，而且理財風格與操作方式都較男性相對穩健。

王浩宇認為，新時代女性想達到經濟獨立自主的目標，過著有尊嚴、安全感的美好人生，至少要擁有「安心」、「開心」兩個錢包。「安心」的錢包用來因應緊急開支、退休生活，讓人生無後顧之憂；「開心」的錢包則是用來購物、旅遊，犒賞自己、宣洩壓力。

如何備妥這兩個錢包？王浩宇表示，「安心」的錢包為長遠規劃性質，不妨從每個月3000元開始，定期定額投資共同基金，或者參考「好好退休專案」中由產、官、學專家一致篩選的投資標的，藉由長期穩健的紀律理財，逐步累積人生的財富靠山。

「開心」的錢包則為滿足中短期的需求，可以從每月薪資或獎金中提撥8%，投入能創造收益價值的基金，維持資金的購買力，未來不管是想要買奢侈品、出國遊玩，都有財力來源，也能避免消費透支，享受美好的人生。



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