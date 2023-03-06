不禁了！李聖傑唱《癡心絕對》全場超嗨 遭她密謀關廁所
李聖傑「最美的遺憾 生日音樂會」於4日晚在 Zepp New Taipei 登場，他感性與觀眾分享這3年來的心情：「從2019年12月14日到現在，三、四年突然就這樣不見了，中間有很多變化，因此覺得一定要把握跟大家見面的時間。」而在開場時，他在一片漆黑中登台，並清唱了原本禁唱的歌曲《痴心絕對》一小段，此外，演唱會邀來葉瑋庭擔任嘉賓，她為了想多唱一些，竟想把李聖傑關在廁所裡。
記者吳雨婕/綜合報導
演唱會其中最令人感動的一段，是李聖傑特別演唱了對他而言最重要的〈I Swear〉，他分享：「這首歌我已經25年沒唱了，今天是第一次唱給大家聽；這首是我在 1997 年參加比賽《超級新人王》時唱的歌，也是因為這首歌我幸運的踏入圈子，相隔四分之一世紀再唱特別有感觸。」此外，現場李聖傑也全球首唱了新歌〈我有一棵樹〉，唱出每個人心中屬於自己夢想，有的人可能還只是小樹苗時就因承受不住外在環境而摧毀，但有些人卻堅持長成一棵大樹，期望這首歌能保護、堅強大家心中的夢，給予力量。
昨晚舞台上更驚喜迎來嘉賓葉瑋庭，同門的他們皆有著渾厚動聽的嗓音，兩人翻唱經典電影主題曲〈Shallow〉，掀起全場高潮！葉瑋庭笑說：「平常我的身份是一個1歲多孩子的媽，今天難得可以出來放風，很開心可以來這裡玩。」她更開玩笑說道：「難得出來只唱一首歌太少，剛剛跟同事說把李聖傑鎖在廁所裡再讓我多唱一首歌！」