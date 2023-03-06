陳美雲18歲走紅！電視歌仔戲屢創經典 成傳統戲曲界傳奇
台灣歌仔戲大師陳美雲4日傳出因滑倒而離世的消息，讓外界十分震驚，陳美雲自幼就學習歌仔戲，在歌仔戲界深耕多年，不但擁有深厚的「腹內」活戲功夫，更保存了「內台戲」特有的傳統歌仔戲精髓，除了表演外還致力於傳承歌仔戲傳統文化，一生為歌仔戲奉獻無數，為台灣歌仔戲史十分重要的代表人物。
記者賴禹妡/綜合報導
陳美雲運用「腹內」活戲功夫，挑戰各種類型的角色，在電視歌仔戲圈創造出許多代表作，包含《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等，成為歌仔戲界的活字典，1979年她自組「陳美雲歌劇團」，並擔任當家小生，之後開始推出大型舞台公演，包含《南國春秋》、《陳三五娘》、《山伯英台》等戲，皆受到各界好評，甚至曾受邀到總統府演出。
陳美雲數度帶領劇團在戲曲比賽獲獎，2000年更在台北市歌仔戲比賽以《金枝玉葉》一劇獲得最佳小生獎，劇團也拿下最佳演出獎、最佳導演獎、最佳三花獎，同年作品《刺桐花開》則為台灣歌仔戲現代化開啟新篇章，對歌仔戲的文化貢獻不遺餘力。除了演出，陳美雲近年更在大稻埕戲苑開班授課，將歌仔戲的傳統文化承接給後輩。
陳美雲在歌仔戲界的地位重大，離世消息曝光後，文化部長史哲不僅表達出深深的不捨與懷念，更感謝陳美雲老師一生為歌仔戲的奉獻，不但創造許多經典作品，更致力於傳承歌仔戲的傳統文化，而文化部也表示，陳美雲經歷內、外台以及廣播、電視歌仔戲等時期，是台灣歌仔戲相當重要的代表人物，為了感念她，將頒發旌揚狀，為歌仔戲大師致上最崇高的敬意。