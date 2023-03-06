電價漲定？王美花提3面向考量 並於3月底前開會審議
電價費率審議會即將舉行，工業及民生用電是否齊漲受關注。經濟部長王美花今（6）日在立法院聯席委員會預告，電價審議委員會將在3月底前召開，具體時間還未敲定，就經濟部的立場，首先，台電的穩健經營是重要的，但如何兼顧照顧民生及物價有很多不同面向，會中也會進行討論。至於南部水情嚴峻，再加上核二廠2號機將在3月依法除役，引發缺電擔憂，王美花強調，目前中部水源仍較去年充沛，水力發電將搭配民生與農業用水，水源調度採取先發電再用水，以確保水力發電沒有問題。
記者顏真真／台北報導
立法院聯席委員會今日審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，民進黨立委沈發惠問到目前是否已開過電價審議委員會前的工作會議？王美花則說，在電價審議委員會召開之前，確實都有召開工作小組會議，通常都會在3月底以前召開電價審議委員會，但因還要看工作小組及委員的時間，具體開會時間還沒敲定。
至於工業及民生用電是否雙漲？王美花表示，這是專業在討論，台電會拿出相關數據資料，還有國際電價行情等，在委員會中討論，就經濟部的立場，第一台電的穩健經營是重要的，但怎麼兼顧照顧民生及物價，有幾個很多不同的面向，會就這幾個部分做討論。
有關南部水荒問題，王美花提到，通常5月底前大概都是枯水期，在這段時間，就是盡量維持穩定供水，對於今年核二廠2號機運轉執照即將到期，水荒是否影響水力發電的供電？王美花說，水力發電主力在中部地區，也會搭配民生用水與農業用水，水源調度採取先發電再用水，水力發電沒有問題。