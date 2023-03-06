娜美生日！連千毅奉上賓士車　老婆「傲人近照」曝光

野生昆凌素顏搭飛機！「絕美照片」曝光　身旁不見周杰倫

▲混血女星昆凌（左）2014年嫁給天王周杰倫（右）。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲混血女星昆凌（左）2014年嫁給天王周杰倫（右）。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

29歲混血女星昆凌2014年與天王周杰倫結婚，陸續生下大女兒Hathway、次子Romeo和小公主Jacinda，產後迅速恢復身材的她，絲毫看不出已晉升為三寶媽。她今（6）日凌晨PO出絕美素顏搭機照，開心表示：「巴黎我來了！」似乎是要到巴黎參加時裝周，不過照片內僅有她一人，並未看見老公周杰倫身影，不知是否也有一起前往法國。

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▲昆凌（左）和周杰倫（右邊）結婚7年，育有兩女一男，婚姻幸福美滿。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲昆凌（左）和周杰倫（右邊）2014年結婚，婚姻幸福美滿。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫一家五口超幸福。（圖／翻攝昆凌IG）
▲周杰倫一家五口超幸福。（圖／翻攝昆凌IG）
▲昆凌今日凌晨PO出一張絕美素顏照。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲昆凌今日凌晨PO出一張絕美素顏照。（圖／翻攝自昆凌IG）
昆凌今日凌晨更新IG限時動態，PO出一張絕美素顏照，表示：「paris,me voici（巴黎我來了）」，並標記Chanel官方帳號，似乎是受邀到巴黎參加時裝周。只見她將頭髮自然放下，拿著一杯檸檬水全素顏入鏡，雖然有用IG內建濾鏡，但濃眉大眼、清秀臉龐和迷人微笑，依然收服大批粉絲的心。

▲周杰倫1月過44歲生日，老婆昆凌特地包下高爾夫球場替他慶生。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫1月過44歲生日，老婆昆凌特地包下高爾夫球場替他慶生。（圖／翻攝自周杰倫IG）
不過，昆凌PO出的照片僅有她自己，身旁並未看見剛結束「2023年嘉年華世界巡迴演唱會」雪梨首站的周杰倫，不知夫妻倆是否會一起前往巴黎。事實上，周董1月18日過44歲生日時，昆凌除了特地包場高爾夫球場，還找來一群朋友前來同樂，讓周董感動直呼：「很棒的生日派對，謝謝妳的安排。」2月14日，周杰倫也送了昆凌玫瑰花，甚至親自下廚料理情人節大餐，夫妻倆的好感情有目共睹，閃瞎大批網友。

▲周董、昆凌合體放閃。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周董（右）、昆凌（左）合體放閃。（圖／翻攝自周杰倫IG）

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