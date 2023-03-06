首例公私整併！台科大、華夏科大洽商整併　盼共享資源

我是廣告 請繼續往下閱讀
台科大指出，為強化競爭力，從不排除任何有利學校發展的各種機會，校務會議亦授權學校與友校洽談有利於校務發展的合作案。2022年台科大曾於非正式場合與華夏科大談到互相合作可能性，但在內部討論過程中引起誤解，但在雙方持續誠意溝通下，於2022年7月簽訂合作備忘錄，在學術研究、參訪交流與共同規劃課程等面向，展開實質互動，藉由資源共享合作，雙方已建立良好合作默契。
呂政修表示，去年就是一個誤會，雙方都有點受傷，但其實2校關係不錯，台科大很多畢業生都到華夏科大當教師，且2校都是科技大學，在研究、教學上有些共通性，因此去年7月才會簽訂合作備忘錄，雙方交流互動不錯。
2校提到，2022年12月底華夏科大董事會一致同意台科大為華夏科大最適當合作或合併對象，在建議比照以往案例保障學生受教權，與尊重教職員意願及維護應有權益，並由台科大全部聘用原則下，同意華夏科大和台科大就合作或合併洽商，除預為華夏科大全體教職員生籌謀未來規劃外，亦為台灣技職教育優質發展尋求新契機。台科大亦於2023年1月校務會議決議通過，籌組「整併推動委員會」，規劃2校整併事宜。
目前2校已成立工作小組，在平等互惠原則下，研議輔導華夏科大學生原校畢業、台科大延聘具豐富教學、行政經驗教師及行政團隊，協助學生專業技術養成，藉由校地重新規劃，相輔相成，互利共榮，共同擘劃深化產業鏈結、傳承技術與創新產業的國際化科技大學。
呂政修說，過往都是公公或私私合併，首次有公立大學與私立大學「整併」，主要希望雙方資源互相共享，目前工作小組首要討論當然還是保證學生受教權、教職員工工作權部分，以及2校資源如何充分共享，若屆時相關模式確認，華夏科大將改名為「台科大華夏校區」，顧及校友、歷史情懷。
教育部指出，華夏科大111學年度專任教師數為108人，在學學生數為2,817人，大一新生註冊率為42.39%。目前辦學及財務均正常。
教育部表示，基於尊重大學自主，大學間可先進行合作與資源共享，達成合作默契及共識後，進而尋求整併可能性，以提升學校國際競爭力及未來長遠發展之目標；台科大與華夏科大已成立整併推動小組，後續將辦理公聽會，落實校內溝通程序。
對於2校合併的看法，教育部說，學校在保障教職員生權益以及校產公共性的前提下，尊重2校進行合作及資源共享，後續是否合併則由2校校內充分溝通後最後決定，本部予以尊重。
至於整併進度、教育部是否會提供相關經費？教育部表示，2校整併進度將視其雙方合作情形、校內共識等情況，形成整併相關配套，進度部分將尊重學校。另2校整併係基於學校發展需要自主決定，尚無涉本部是否予以補助。
但全國私校工會理事長尤榮輝提到，目前法令並不允許「公私併」，而是要私校先退場後，才能將校產捐贈給公立學校，像嘉義縣協志工商停辦退場後，董事會才決議將校產捐贈給中正大學，目前也還在清算階段。
尤榮輝認為，台科大和華夏科大的整併計畫書，看起來比較像是意向書或備忘錄，待華夏科大申請停招停辦、解散清算後，台科大就能馬上接手，這個好處是華夏科大目前尚有資金處理教師離退、學生退場事宜，以免被迫退場產生糾紛。
但他也提到，此舉代表教職員要先退休、資遣、離職等「先失業」，再由台科大以約聘方式聘任，學生則是可以讀到畢業，但會失去母校，不確定華夏師生是否充分理解到這一點；另外，台科大是否能接受如此多專案教師，華夏科大教師不宜太樂觀，以為所有人都能獲聘。