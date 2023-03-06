陳其邁訪日第一站！高雄蜜棗首進大型批發市場

2023東京國際食品展即將在明日開幕，高雄市長陳其邁訪日行程第一站，在今（6）日早即赴東京前三大的批發市場「葛西批發市場」參加農產記者會，宣布高雄蜜棗首進大型批發市場！並推薦最佳搭配組合，「蜜棗加烏魚子」的台式吃法，讓現場日本批發商及進口商業者品嚐直呼「歐依細」。
記者鄭婷襄／高雄報導
今（6）日在葛西批發市場公開展示發佈蜜棗，是台灣登上日本批發市場首例，陳其邁形容蜜棗吃起來像初戀的滋、「好東西要與好朋友分享」，與進口商社長田中伸幸拿起蜜棗比愛心，力邀日本朋友一同「棗到幸福」，展現親民形象大推高雄農特產，成功吸引日本當地媒體報導。
由於蜜棗輸日把關嚴謹，陳其邁強調冷鏈處理技術是重點，首先須進行1.2℃以下連續14天的低溫殺蟲檢疫處理，並經過日本檢疫及藥檢等高規格檢驗流程，才可以達到輸日規格的蜜棗，品質一定都在水準之上。
農業局長張清榮表示，開拓海外市場最困難的，就是要讓國外消費者對於不熟悉的品項從試吃、到進而接受購買。高雄蜜棗品種多元、口感清脆爽口，透過拓銷活動積極媒合外銷市場，同步在千葉縣內各大超市鮮果連鎖店舖開賣，是歷年來台灣水果繼鳳梨之後，規模最大的促銷活動，也吸引日本媒體目光。
海洋局長張漢雄說明，在冬至前後十天，因台灣海峽的黑潮支流作用，野生烏魚群從中國沿海來到台灣海峽，沿著海岸線南下，到了高雄沿海正是烏魚子成熟度最佳時間。經過高雄水產業者多年的研發，衍生出眾多不同的烏魚子產品；其中一口烏最廣為人知，除可作為休閒食品食用外，此次特別搭配高雄所產的蜜棗，爽脆口感的蜜棗、搭配綿密的烏魚子，讓口感更加豐富有層次。