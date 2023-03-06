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菲律賓男遠端遙控機器人　在星國買奶茶影片爆紅

▲菲律賓男利用遠端機器人購買在新加坡的奶茶和巧克力。（圖／翻攝自抖音）
▲菲律賓男利用遠端機器人購買在新加坡的奶茶和巧克力。（圖／翻攝自抖音）

記者賴正琳／綜合報導

隨著科技進步，越來越多現代技術逐漸問世。在菲律賓有1個名為FrodoBots的抖音平台用戶，利用機器人在新加坡購買奶茶，不但成功買到想要的商品，該帳號還將過程都錄下來並上傳到抖音平台，立刻引來將近百萬人次的觀看次數，成為東南亞的熱門話題。

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抖音網友FrodoBots在3月2日上傳一段利用機器人，前往新加坡商場購買巧克力的影片，雖然他本人遠在菲律賓，仍然暢通無阻地完成交易。他在3月4日再度上傳一支影片，內容關於機器人購買奶茶的過程，同樣引發熱議。許多網友認為，這項技術將大大改變人們的生活，即便遠在他鄉，依然可以利用代步的機器人為自己辦事。

透過購買奶茶的影片，可以看到機器人購買商品過程會遇到的阻礙，例如商場的自動門感應不到機器人，所以一開始機器人無法進入店內。不過，機器人可以尾隨其他人類進入商場。但第二個阻礙是，機器人講：「哈囉」時，聲音會被其他聲響蓋過。透過多次的問候，機器人才成功吸引住櫃檯人員的注意，最終讓工作人員開始製作飲料。此外，機器人還獲得熱心助人的新加坡人幫助，幫忙矮小的它遞錢給櫃檯後的工作人員，讓機器人有驚無險地完成使命。

據悉，FrodoBots是家專門研發遠端機器人的公司，在它的常見問答集中，他們坦承當前版本的機器人「不能做的事依然很多」，例如：不能爬樓梯和無法搭乘電梯。不過，在菲律賓透過遠端遙控完成新加坡當地的購物行程，仍然讓大眾印象深刻，直呼期待這項新科技問世，有助於幫後疫情時代的大眾和身體不便人士跑腿，讓大家能在家輕鬆購物。


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