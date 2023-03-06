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新竹棒球場排水工程歸零　藍委轟吳堂安說謊：下台負責

▲新竹棒球場爭議越演越烈，吳堂安被點名是疏失最高層級公務員，林為洲今開記者會指控吳堂安核定廠商變更設計，應下台負責。（圖／翻攝林為洲臉書）
▲新竹棒球場爭議越演越烈，吳堂安被點名是疏失最高層級公務員，林為洲今開記者會指控吳堂安核定廠商變更設計，應下台負責。（圖／翻攝林為洲臉書）

記者翁子竣／台北報導

新竹市立棒球場工程爭議持續延燒，前新竹市府工務處長、現內政部次長吳堂安被點名為疏失最高層級公務員。不過，吳堂安日前則喊冤，審核都依規辦理，且他在前年3月就離開市府，球場整地、覆土與排水工程還尚未施作。對此，國民黨立委林為洲今（6）日則召開記者會指控吳堂安，2020年廠商申請變更設計，植草與紅土回填減為320萬，排水工程變0元，就是由吳所核定，責無旁貸不要說謊。林痛斥，吳現仍居內政部次長，沒資格主管全國重大工程，應該下台負責。

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林為洲今上午召開「新竹棒球場疏失釀禍，吳堂安下台負責」記者會，吳堂安擔任新竹市工務處長任內，核定興建新竹市立棒球場，日前新竹市政府提到，監察院審計單位、政風室已經對疏失的官員提出糾舉，現已確認10幾位官員有疏失，最高層級就是吳堂安。

林為洲調閱公文指出，當時新竹市政府向教育部爭取前瞻基礎建設經費，擬將球場預算從3億元增加到12億元，計畫裡面提到要建設A級球場，可舉辦國際比賽。林為洲質疑，據2017年8月新竹市政府向中央爭取預算的工程概算表中，排水工程4000萬、植草及回填紅土2000萬共6000萬，2018年12月再爭取到經費，發包給廠商統包工程；未料，得標後卻縮水為排水工程2000萬元、植草與紅土回填700萬元。

林為洲質疑，廠商2020年4月22日提出細部設計變更，植草與紅土回填從700萬縮減為320萬，「排水工程則變成0元全部拿掉」，當時工務處也核准變更，並於同年5月19日由吳堂安核定。林為洲痛批，大聯盟到新竹棒球場檢視，灑水30分鐘無法排水，隨便挖幾個洞挖到廢棄物、電纜線，原因就是在於植草及紅土回填經費變小，排水更從2000萬變0元，導致大聯盟不敢用此場地進行熱身賽。

林為洲點名當時的處長吳堂安，就是核准植草及紅土回填320萬、排水工程0元的最高層級人員，林為洲指出，吳堂安2019年5月至2021年3月任新竹市工務處長，雖後來施工時吳堂安已離開，但在位時仍給予核定讓廠商變更細部設計，「所以責無旁貸，就是你的責任，不要再說謊。」

林為洲轟吳堂安逃避責任、說謊，監察院審計單位、政風室皆已提出糾舉，明確指責公務人員有疏失。他質疑吳堂安，此時來擔任內政部次長，還主管、督導全國重大工程，內政部下面有營建署、建築研究所，但自己重大工程就有疏失，難道還有資格來督導全國重大工程？應該出來面對，並且下台負責。

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