新竹棒球場排水工程歸零　藍委轟吳堂安說謊：下台負責

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林為洲調閱公文指出，當時新竹市政府向教育部爭取前瞻基礎建設經費，擬將球場預算從3億元增加到12億元，計畫裡面提到要建設A級球場，可舉辦國際比賽。林為洲質疑，據2017年8月新竹市政府向中央爭取預算的工程概算表中，排水工程4000萬、植草及回填紅土2000萬共6000萬，2018年12月再爭取到經費，發包給廠商統包工程；未料，得標後卻縮水為排水工程2000萬元、植草與紅土回填700萬元。
林為洲質疑，廠商2020年4月22日提出細部設計變更，植草與紅土回填從700萬縮減為320萬，「排水工程則變成0元全部拿掉」，當時工務處也核准變更，並於同年5月19日由吳堂安核定。林為洲痛批，大聯盟到新竹棒球場檢視，灑水30分鐘無法排水，隨便挖幾個洞挖到廢棄物、電纜線，原因就是在於植草及紅土回填經費變小，排水更從2000萬變0元，導致大聯盟不敢用此場地進行熱身賽。
林為洲點名當時的處長吳堂安，就是核准植草及紅土回填320萬、排水工程0元的最高層級人員，林為洲指出，吳堂安2019年5月至2021年3月任新竹市工務處長，雖後來施工時吳堂安已離開，但在位時仍給予核定讓廠商變更細部設計，「所以責無旁貸，就是你的責任，不要再說謊。」
林為洲轟吳堂安逃避責任、說謊，監察院審計單位、政風室皆已提出糾舉，明確指責公務人員有疏失。他質疑吳堂安，此時來擔任內政部次長，還主管、督導全國重大工程，內政部下面有營建署、建築研究所，但自己重大工程就有疏失，難道還有資格來督導全國重大工程？應該出來面對，並且下台負責。