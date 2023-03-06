獨／黃小柔修改人生排序！甩控制狂思維、講垃圾話做自己

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談到親情、愛情、友情和事業的排序，黃小柔表示20歲時，肯定是把朋友擺第一，再來是愛情、事業，最後才是家人，現在遇到另一半後，則是把家庭放第一、朋友最後，順序完全相反，「我現在重心百分之八十都在家庭，所以剩下百了之二十的時間，要撥給值得的朋友，我會去慎選。」坦言比起有建設性的社交，自己比較想享受與朋友說垃圾話，因為能輕鬆、自在做自己，也能不顧形象的捧腹大笑。黃小柔點名前輩藍心湄，就是自己想要花時間相處的朋友，也分享在對方身上學到的事，「心湄姐時常告訴我要慢活，請我不要操之過急。」而自認是計畫魔人的她，形容自己就是個控制狂，很多事情都想要立竿見影，所以內心會產生許多摩擦，不過現在已經在學習放慢步調的路上。
而30歲對黃小柔而言，是個重要的分水嶺，她遇到現在的老公、結束單身，後來生小孩後，雖然還是會為了日常瑣事和老公吵架，不過她仍把對方當成人生中一位重要的依靠，她舉例爸爸過世時，老公僅花一週的時間，就把岳父的後事處理好，甚至還幫她寄衣服、訂飯店，連餐廳的位置，都特地交代服務生要能讓獨自她流淚抒發，「老公很有遠見，我一輩子都不會愧對他。」
此外，黃小柔今（6）日也曬出當年與老公在圓山大飯店的合影，分享昨晚帶著全家人，在同一地點拍照，「10年後的我們，帶著全家大小再次踏入大廳，坐在同一個位置拍下全家福，好奇妙的感覺，時空交錯在那一刻，彷彿看到當年我們倆緊緊牽著手，在大家的見證下許下終生，這個決定讓我們擁有3個孩子。」坦言一路以來，柴米油鹽的日子不容易，多不浪漫卻也甘之如飴，「很多回憶提醒我們珍惜身邊的一切，我們一起牽手走向下一個10年吧！」