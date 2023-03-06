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獨／黃小柔修改人生排序！甩控制狂思維、講垃圾話做自己

▲黃小柔婚後學擇友，藍心湄教她慢活。（圖／記者侯家瑜攝）
▲黃小柔婚後學擇友，藍心湄教她慢活。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

41歲的藝人黃小柔與大12歲的老公王睿結婚9年，育有2子一女，她近來推出第三本書《人生順利需要設計，偶爾也要靠演技》，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，表示30歲遇到現任老公後，對於「人生排序」改觀不少，除了分享自己內心幼稚的一面、擇友態度之外，也透露從前輩藍心湄身上獲益良多。

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黃小柔自認現在生活幸福美滿，不太會有低潮的時刻，「20、30歲比較容易受傷，現在40歲就滿從容。」不過外表看起來堅強的她，其實內心還是有幼稚的一面，「最近有個朋友讓我滿失望，我不斷提醒他我的新書只要253元，他不支持就算了，連一聲加油都沒有，我看他在外面那樣消費，我的書卻不買，才知道原來自己在他心中的價值，就不過如此而已。」透露2人19歲就認識，中間曾一度吵架失聯，事後是老公建議對方可以往來，才卸下心防，選擇和對方繼續聯繫。黃小柔分享平時會藉由文字抒發，來降低內心的糾結，但其實還是希望，可以獲得對方更多重視，「我會不斷告訴自己，都這把年紀了，不要這麼幼稚，過於糾結就無法越過那個坎。」

談到親情、愛情、友情和事業的排序，黃小柔表示20歲時，肯定是把朋友擺第一，再來是愛情、事業，最後才是家人，現在遇到另一半後，則是把家庭放第一、朋友最後，順序完全相反，「我現在重心百分之八十都在家庭，所以剩下百了之二十的時間，要撥給值得的朋友，我會去慎選。」坦言比起有建設性的社交，自己比較想享受與朋友說垃圾話，因為能輕鬆、自在做自己，也能不顧形象的捧腹大笑。黃小柔點名前輩藍心湄，就是自己想要花時間相處的朋友，也分享在對方身上學到的事，「心湄姐時常告訴我要慢活，請我不要操之過急。」而自認是計畫魔人的她，形容自己就是個控制狂，很多事情都想要立竿見影，所以內心會產生許多摩擦，不過現在已經在學習放慢步調的路上。

▲黃小柔（右）點名前輩藍心湄（左），就是自己想要花時間相處的朋友。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔（右）點名前輩藍心湄（左），就是自己想要花時間相處的朋友。（圖／黃小柔臉書）
而30歲對黃小柔而言，是個重要的分水嶺，她遇到現在的老公、結束單身，後來生小孩後，雖然還是會為了日常瑣事和老公吵架，不過她仍把對方當成人生中一位重要的依靠，她舉例爸爸過世時，老公僅花一週的時間，就把岳父的後事處理好，甚至還幫她寄衣服、訂飯店，連餐廳的位置，都特地交代服務生要能讓獨自她流淚抒發，「老公很有遠見，我一輩子都不會愧對他。」

▲黃小柔與大12歲的老公王睿結婚9年。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔與大12歲的老公王睿結婚9年。（圖／黃小柔臉書）
此外，黃小柔今（6）日也曬出當年與老公在圓山大飯店的合影，分享昨晚帶著全家人，在同一地點拍照，「10年後的我們，帶著全家大小再次踏入大廳，坐在同一個位置拍下全家福，好奇妙的感覺，時空交錯在那一刻，彷彿看到當年我們倆緊緊牽著手，在大家的見證下許下終生，這個決定讓我們擁有3個孩子。」坦言一路以來，柴米油鹽的日子不容易，多不浪漫卻也甘之如飴，「很多回憶提醒我們珍惜身邊的一切，我們一起牽手走向下一個10年吧！」

▲黃小柔曬出當年與老公在圓山大飯店的合影（左圖），以及昨日帶全家人重返舊地（右圖）。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔曬出當年與老公在圓山大飯店的合影（左圖），以及昨日帶全家人重返舊地（右圖）。（圖／黃小柔臉書）

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