扎根交通教育！高市圖「交通」主題書展登場

內政部營建署、高市府交通局、高雄市立圖書館合作「閱讀交通共好行」，透過行動書車、故事劇、英語說故事、走讀、科普活動傳達人本交通精神。即日起至6月4日在高市圖總館國際繪本中心展出「交通工具大集合」、「交通安全停看聽」2大主題書展，搭配說故事、工作坊及講座，邀請孩童與家長透過圖像語言一同探索交通世界。
記者陳美嘉／高雄報導
「交通工具大集合」主題書展取材自3種角度（好不一樣的交通繪本、繪本裡的沿途風景和交通工具海陸空），讓讀者從不同面向看見有交通內涵的故事，讓想像力搭乘上不同的交通工具。「交通安全停看聽」主題書展則以獲得「凱迪克獎-金獎」的經典繪本《讓路給小鴨子》為首，搭配近30本繪本，讓親子讀者透過閱讀書展，思考交通與生活的關係，結合繪本寓教於樂，扎根交通教育。
高市圖代理館長林奕成表示，此次與內政部營建署及高市府交通局合作，以專業知識結合高市圖豐富的館藏資源與不設限的閱讀活動企劃，透過多元的繪本圖像與各國故事，邀請大小讀者翻閱認識不同的交通工具及其文化，體驗交通與閱讀的樂趣、提升交通安全意識，也能擴大未來對於生活環境中友善交通的想像與思考。
3月12日親子工作坊將由《123轉台灣》作者陳盈帆老師帶領「有路的風景」活動，讓親子一起了解台灣的各種交通繪本，並繪製交通工具；4月30日的創作講座將由在地繪本作家林秀穗與廖健宏老師，分享帶領河堤國小學生一起創作《高雄城交通小達人》的歷程與心得。5月還有Tiffy老師以中、英語說故事，介紹鴨爸爸與鴨媽媽怎麼帶著小鴨子回到公園，大家又如何《讓路給小鴨子》。詳細資訊請見高市圖官網。