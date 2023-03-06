「歌仔戲大師」陳美雲託夢看護！名旦楊雅如哭倒靈堂

72歲歌仔戲大師陳美雲4日心肌梗塞離世，兒子陳岳良今（6）日在陳美雲靈堂受訪，透露陳美雲對家人依依不捨，「我兒子、女兒昨天晚上說，『阿嬤站在那邊看著我』，她最疼就是那2個孫子，還有照顧她的外勞，跟女兒一樣，2個人常常鬥嘴，她說昨天半夜3點聽到阿嬤起來倒茶，有走路的聲音。」
記者羅凌筠/新北報導
陳美雲5歲就進賣藥團，7歲入拱樂社，10歲獲最佳童星獎，18歲走紅，於台視、中視歌仔戲嶄露頭角，劇團的工作人員回憶，「她是很好的老師，隨便開口就是本事，她常常說不怕人家偷學，因為每次講都不一樣。」要說對誰最嚴格？絕對是當家小旦楊雅如，陳美雲的媳婦鐘美如說：「有被修理過就楊雅如而已，她昨天來哭最慘。」
陳美雲的高徒還有金馬女配角呂雪鳳，她的兒子說：「呂雪鳳的表演有美雲老師的影子，即興的七字仔、四句聯有學到真傳，她在我媽身邊十多年，後來就進入演藝圈，唐美雲也待過一段時間。」
陳美雲因患糖尿病洗腎10年，生前2、3年必須靠拐杖行走時，才放棄上舞台演出，兒子說：「她常說死也要死在舞台上，這是她對歌仔戲的宏願，當然作為一個藝術工作者，她有她的理想，做子女的就支持，我是給她用歌仔戲養大的。」《刺桐花開》是陳美雲畢生的心血，預計以紀念歌仔戲的形式演出。
在舞台上是英氣小生，陳美雲的遺照卻是女嬌娥扮相，這張照由劇團人員親自挑選，陳美雲眉目含笑的樣子，符合自己隨興、灑脫的性格，她的兒子也表示，陳美雲告別式暫定3月25號，在板殯崇仁廳早上8點舉行，靈堂開放粉絲悼念，「歡迎媽媽好朋友來，她愛熱鬧。」