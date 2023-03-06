校園口罩解禁首日直擊！教室內不強制 學童仍「戴緊緊」
口罩逐漸解禁，先是戶外口罩解封，2/20開始室內也可以不用戴口罩，今(6)日起校園跟進鬆綁。在校園口罩解禁首日，《NOWnews今日新聞》實際觀察發現，9成以上學童進入校園幾乎都是口罩戴緊緊，但學校的政策也有所改變，像有台北小學在教室、活動中心、演講廳等鼓勵師生佩戴但不會特別強制，健康中心、校車、接駁車等則比照指揮中心「應佩戴口罩」。
記者周淑萍/綜合報導
面對校園口罩解禁，實際觀察，學童走進校門多數都是比照之前的防疫規定，口罩戴緊緊，偶爾看到沒戴口罩的學童出現，也會看到該名孩子隨即匆忙的拿起口罩戴好才進校門。
小學家長對於該不該繼續戴口罩也是左右為難，民眾林先生表示：「校園口罩解禁是一個好消息，但因近期流感、諾羅病毒甚至二次確診時有所聞，因此目前希望孩子上學時還是戴著，多少能減少病毒的入侵，且現在天氣還算涼爽，口罩還戴的住，之後夏天可能就戴不住，那也就平常心面對，戴或不戴都好。」另有家長表示，孩子在學校整天戴口罩很悶熱，尤其上體育課會特別難受，現在口罩禁令解除，孩子可以自在的大口呼吸，活動起來會更加自在。
育有5歲、2歲小孩的高姓民眾則表示，順其自然、配合學校及政府政策，因小孩在校本就不易戴緊口罩，過去就常不小心露出鼻子，接下來天氣變熱，擔心孩子運動喘氣不適，或是耽誤幼兒模仿嘴型學說話的時機，雖然脫罩後會擔心染病機率變高，但這也是共存必須面對的課題。