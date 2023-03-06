泰國罪犯三度整形成韓國歐巴　警方差點認不出

現代整容技術發達，有的罪犯為了躲避警方追捕，乾脆在藏匿期間整形。在泰國，有名25歲毒販薩拉哈特（Sarahat Sawangjaeng）透過暗網用虛擬貨幣比特幣自歐洲訂購搖頭丸（MDMA）後，再透過第三方賣給曼谷（Bangkok）和周邊地區的其他毒蟲。臥底許久的警方，在近期破獲他藏匿的公寓，然而卻差點認不出嫌犯，原來他透過整容手術，把自己的容貌大幅調整。
記者賴正琳／綜合報導
薩拉哈特第一次被逮時，臉上長滿青春痘、膚色黝黑、大圓臉且五官不突出，多年來他陸續犯案，且多次被捕，因此當泰國刑事法院在2022年12月2日簽署逮捕令後，員警認為能夠輕鬆地將有多次前科的他追捕到案，卻發現完全找不到他。後來只能靠著老派手法，也就是裝作客人向他購買違法商品，在他的棲身之處埋伏多日。當警方終於找到時機並破門而入時，發現他已整容成橢圓形臉、皮膚白皙、沒有青春痘的模樣，甚至連名字都改成類似韓國人的「張志明」（Jimin Cheong），讓警方大嘆：差點認不出來。
最終他被追捕到案，但警方也指出他可能還有其他同夥，畢竟薩拉哈特年僅25歲便成為曼谷最大的毒梟之一，背後必定有其他人暗中幫助。目前警方正持續追查幕後兇嫌，期盼早日破案。而該案件曝光後，許多當地網友看到此案件，不約而同地驚訝於整容手術的發達，竟然可以把泰國人整成韓國人。
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