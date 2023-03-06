潔哥昔幫父親還債現坐擁4間房　靠「理財心法」逆轉人生

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而讓潔哥最無法諒解的是，父親借高利貸幾千元利息，滾到變十多萬元，無力償還後，還丟下太太跟孩子自己跑路，然而當時父親的說法是：「債主上門時看到老弱婦孺會比較客氣。」所以就變成母親獨自扶養3個年幼的孩子，早晚兼差工作幫父親還賭債，總以為還完後會結束，沒想到又有下一筆債務上門。潔哥大學畢業、就業後，再度知道父親欠債，父親的理由卻讓人吃驚，竟是「看到人家的錢沒在用就去借」，讓她直接槓上父親，撂下狠話：「你再欠錢我們就脫離親子關係，滾出去不要回來了。」
因為家庭環境的關係，潔哥從14歲開始打工，「因為我不打工就沒錢吃飯。」到16歲時白天兼職晚上打工，早上6點出門晚上12點到家，長期的睡眠不足曾經累到長皮蛇，17歲時跟現在的先生交往，潔哥還先明白告知對方，「因為缺錢我必須打工，你要跟我交往得忍受平日、節日我不能常陪你。」2人交往後第七、八年，才第一次正式過情人節，一路走來18年，沒有因此爭執分手，一起打拚後經濟穩定、有車有房，攜手邁入下一個階段，成為生命中的伴侶。回想過去辛苦的生活，潔哥並未被誘惑去酒店賺快錢，雖然以前不解母親為何不跟父親離婚，但現在一家人生活穩定，潔哥的父親戒酒戒賭徹底改變，也非常疼愛潔哥的孩子。
理財專家楊倩琳在節目中分享「631理財法」，建議「先存錢再花錢」，將收入的60%支付食衣住行育樂、30%儲蓄或投資、10%投資自己進修或學習。而潔哥的理財心法則是將收入分成3份，一份固定不能挪用、一份流動資金、一份支付房貸、日常開銷，也提醒觀眾，最重要的是開源節流，強調增加專業技能更是賺錢的方法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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