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斥台南黑金事件不斷　國民黨團諷賴清德：昏庸識人不清？

▲國民黨團今召開記者會指出，台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？賴清德應出來說清楚，講明白。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團今召開記者會指出，台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？賴清德應出來說清楚，講明白。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

台南市正副議長邱莉莉、林志展等10人涉賄選遭起訴，引發各界議論聲浪。對此，立法院國民黨團今（6）日召開記者會，喊話民進黨主席賴清德必須對外說清楚，無論是2015年的學甲爐渣案、前行政院發言人陳宗彥性招待醜聞，或近期發生的議長、副議長賄選案，這些賴清德擔任台南市長任內發生的事情，或是賴清德所力挺的新系成員，難道是賴清德昏庸？識人不清？還放縱？ 

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國民黨團今召開「民進黨染黑府城的金脈、人脈，賴清德都不知情？」記者會，總召曾銘宗表示，根據台南市地檢署在上周起訴台南市議長、副議長賄選、暴力案的新聞稿，最後在結論中寫道，「賄選系敗壞選風之根源，一但金錢、不正利益或暴力介入選舉，民主政治即受戕害。」檢方最後還強調，「檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。」國民黨團希望台南檢方能夠說到、做到。

曾銘宗指出，在檢方偵辦監聽譯文中有提到，郭再欽曾拿現任台南市長黃偉哲的名義拉票，但是外界卻沒看到檢方在偵辦、起訴，找過黃偉哲詢問，是不是故意放水？

曾銘宗說，由於本案涉及有10人之多，全數遭檢方聲押，但地方法院卻給予交保，國民團質疑此案涉及案情範圍廣、人數多，為何同意交保？是否有串供之虞？又為何沒有查察資金流向？國民黨團要求台南地檢署，要對新聞稿的內容說到、做到。

國民黨團同時提出三點意見，一、台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？請賴清德出來說清楚，講明白；二、涉案人員為何全數交保？請檢調及台南地方法院出來說清楚；三、議長、副議長選舉買票事件為何未查資金流向？是故意放水嗎？

國民黨立委費鴻泰表示，台南發生一連串黑金案件，幾乎都在賴清德擔任台南市長任內。2015年發生在學甲的爐渣案，最後不知何故，台南地檢署於2016年以「105年度偵字第1374號」案件為不起訴處分確定，直到2019年台南地檢署收檢舉重啟調查，去年12月12日依《廢棄物清理法》、《刑法》竊佔罪、違反《公司法》、《商業會計法》等罪嫌，對訴郭再欽、賴榮添、等8人，以及明祥馨公司。

費鴻泰質疑，學甲爐渣案發生在賴清德擔任台南市長期間，難道都不知情？如果真不知情，就是昏庸。台南地檢署將追回21.6億元不法所得，但這21.6億元不法所得，到底流向何處？是個人？還是民進黨的「朋友」？賴清德是不是該出來向國人說清楚？此外，法務部也必須對外說明，當初不起訴確定的原因為何？是辦不下去嗎？那為何又重啟調查？

費鴻泰說，台灣政壇近期有三人受到國人矚目，包括邱莉莉、陳宗彥和新北市議會前副議長陳文治；2019年賴清德與蔡英文競爭2020年總統大選民進黨候選人資格時，邱莉莉首先跳出來力表態力挺賴清德。陳宗彥涉嫌性招待，是在賴清德擔任市長時的民政局長、新聞處長。陳文治涉嫌關說施壓遭羈押，當年競選新北市議員時，賴清德全力相挺。

費鴻泰強調，邱莉莉、陳宗彥和陳文治都和賴清德一樣，同屬民進黨新潮流系，而邱莉莉與陳宗彥都來自台南，發生這一連串案件，是賴清德識人不明？還是長期縱容所致？費鴻泰質問賴清德，2015年時任台南市長時因議長涉及賄選但尚未起訴，就拒絕進入台南市議會232天，現在面對邱莉莉因賄選案遭起訴，賴清德的態度是什麼？郭再欽等6人涉及議長、副議長賄選案，遭檢方起訴聲押後，法院分別以300萬元到50萬元交保，邱莉莉居然還到地檢署痛哭。

最後，費鴻泰也要請教邱莉莉，都底是有多大的利益糾葛，毫不迴避地跑去台南地檢署對著被交保的郭再欽痛哭？賴清德主席還要讓台南文化古都、民主聖地繼續沉淪？

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