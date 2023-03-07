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拒當豪門媳婦！楊紫瓊與前法拉利CEO尚陶德相伴19年

▲楊紫瓊不願當豪門媳婦，努力拼演藝事業終究遇見「靈魂伴侶」前法拉利CEO尚陶德。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊不願當豪門媳婦，努力拼演藝事業終究遇見「靈魂伴侶」前法拉利CEO尚陶德。（圖／美聯社）

記者黃雅琪/綜合報導

馬來西亞華裔女演員楊紫瓊從馬來西亞選美小姐冠軍出道，再轉戰娛樂圈，成為如今的「國際武打巨星」，現年60歲的楊紫瓊攜手關繼威、潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）等人主演電影《媽的多重宇宙》，獲獎無數將事業推向新高峰，下一站也將爭奪奧斯卡影后，她也向國際證明亞洲人的能耐不容小覷。楊紫瓊的事業成功外界有目共睹，而她與前法拉利CEO尚陶德相伴19年的愛情故事，同樣真摯動人。

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▲楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得「獨立精神電影獎」最佳主角，上台激動落淚說不出話。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得「獨立精神電影獎」最佳主角，上台激動落淚說不出話。（圖／美聯社）
▲馬來西亞籍女星，楊紫瓊（Michelle Yeoh） 。（圖／翻攝自臉書）
▲楊紫瓊曾為了愛情短暫息影3年。（圖／翻攝自楊紫瓊臉書）
前夫盼她在家當豪門媳　曾為愛息影3年

「做個傳統的生兒育女、相夫教子的少奶奶，本來就非自己的真身，我從開始就不是個傳統女人，也早就接受這樣的自己。」楊紫瓊曾在《魯豫有約》節目上說過這段話。當年26歲的楊紫瓊，正處在花樣年華之際，演藝事業才剛要起步的她，卻在西元1988年與香港商人、德寶電影公司老闆潘廸生步入婚姻，潘廸生希望她可以「全心投入家庭生活」，起初楊紫瓊接受老公潘廸生的提議，短暫息影3年後，楊紫瓊認為自己無法放棄演藝事業在家當「豪門媳婦」，加上與老公潘廸生有諸多觀念差異，兩人在西元1991年離婚，結束為時不長的婚姻生活。

▲楊紫瓊（左）遇見相差16歲尚陶德，相伴長達19年。（圖／美聯社）
▲楊紫瓊（左）遇見相差16歲尚陶德，相伴長達19年。（圖／美聯社）
遇見「靈魂伴侶」尚陶德　相差16歲的忘年戀

斷開婚姻的枷鎖，楊紫瓊全心投入演藝事業，拍攝電影《警察故事3》在片中展現靈活身手，獲得「香港頭號武打女星」的美譽，更成為亞洲最富知名度、片酬最高的女演員。西元2004年，楊紫瓊大方公開與前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）相戀，曾在2009年至2021年間擔任國際汽聯主席的尚陶德，在一場晚宴上對楊紫瓊一見鍾情，展開追求後抱得美人歸。

不同於前夫潘廸生，年紀大楊紫瓊整整16歲的尚陶德，非常支持她的演藝事業，也許在外型上兩人並不符合大眾的審美觀，曾經也是「外貿協會」的楊紫瓊坦言，她現在追求的是心靈上的契合。兩人相伴19年以來，早已不是一紙婚約可以說明的情感，楊紫瓊認為，女人不該到適婚年齡，就要找個適合的男人結婚組家庭，「女人要為自己而活，對自己負責就夠了。」

▲楊紫瓊60歲生日，富商男友為她辦生日派對。（圖／翻攝自微博）
▲楊紫瓊（中）60歲生日，富商男友為她辦生日派對。（圖／翻攝自微博）

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