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疫後首開海上國門　高雄港雙旅運中心接郵輪客返台

▲馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號同時造訪，先後靠泊愛河灣兩側的高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心。（圖／港務公司提供）
▲馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號同時造訪，先後靠泊愛河灣兩側的高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心。（圖／港務公司提供）

記者黃仁杰／台北報導

高雄港今（6）日重啟海上國門，疫情之後迎來兩艘國際郵輪，馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號同時造訪，先後靠泊愛河灣兩側的高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心。台灣港務公司上午舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，行政院院長陳建仁特別蒞臨，為高雄港旅運業務開啟全新的里程碑。

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七海探索者號及威士特丹號於今日上午7時完成靠泊高雄港，雙旅運中心分別以台灣在地的原住民歌舞及宋江陣表演熱烈歡迎睽違已久的外籍旅客；高雄港務分公司總經理王錦榮及副總經理蘇建榮於現場發放吉祥中英文賀語紅包袋，讓旅客感受到滿滿的傳統年節氣氛。另高雄港務分公司於雙旅運中心更貼心安排原住民服飾體驗與串珠DIY、書法等文化體驗活動，讓旅客玩的在地又開心。

台灣港務公司董事長李賢義表示，高雄港為我國最大國際商港，今日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號到港意義甚大，顯現港務公司在推動港口轉型的過程中，客貨發展齊頭並進的優異成果。雙郵輪作業也顯示高雄港建置雙旅運中心的必要性。

▲台灣港務公司上午舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，行政院院長陳建仁（中）特別蒞臨。（圖／港務公司提供）
▲台灣港務公司上午舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，行政院院長陳建仁（中）特別蒞臨。（圖／港務公司提供）
高雄港旅運中心首次投入營運，通關場站共2層，移民署櫃檯設在2樓，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可因應旅客通關人數彈性調度進行查驗；1、2樓由關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。旅運中心基地緊鄰愛河灣東側，郵輪到港可利用總長726公尺的17至21號碼頭進行船席調度，船席水深達10公尺，可供25萬噸級郵輪靠泊，並購置2座瑞典FMT與臺灣金怡合公司共同研發的旅客橋以因應各型郵輪靠泊。旅運中心2樓設有移民署自動通關申請室，以便國人申辦自動通關；另由昇恆昌進駐經營免稅商店，於登輪廊道販售免稅商品。

另報到大廳內設有外幣自動換幣機及自動退稅機供旅客使用，並設置舒適友善的i-center旅客服務中心供旅客獲取在地觀光及交通資訊。此外，為提升旅運中心的服務友善度及國際化，高雄港務分公司更於1樓及2樓的服務櫃檯設置全台首創的中、英、日、韓4國語言同步口譯機。目前旅運中心配合智慧化工程進行，同步建置人流偵測系統，讓人潮擁擠程度能提供旅客參考。後續在全方位的智慧化軟硬體設施逐一到位後，高雄港旅運中心將能提供海內外旅客更完善、更精緻的旅運服務。

王錦榮表示，本次到港的七海探索者號和威士特丹號前1日皆從菲律賓啟航，合計搭載2,527位國際旅客抵達高雄港，後續航程將於明（7）日抵達基隆港。除七海探索者號為首次到靠外，靠泊愛河灣西側蓬萊旅運中心的威士特丹號已多次造訪高雄港，同時也是疫情前109年2月5日最後1艘於高雄港正常作業的國際郵輪，今日重返3年前靠泊的蓬萊旅運中心更具有回歸高雄港的特殊意義。

港務公司表示，今（2023）年度高雄港已獲國際郵輪到港預報188艘次，其中含母港164艘次、掛靠港24艘次，創歷史新高。今年掛靠高雄港的郵輪多為高端郵輪，顯現高雄獨特在地的文化特色成功吸引國際高級郵輪靠泊，另有歌詩達郵輪莎倫娜號於第4季搭載國人前往日本沖繩，以及名勝世界1號於第2季以香港與高雄港進行1年的雙母港航線等服務南部的旅客，從高雄港即可搭乘郵輪輕鬆出遊。

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