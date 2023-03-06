今日最聚焦／缺蛋又漲價！學者提3招有效「拆蛋」

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楊明憲表示，雞蛋屬於民生必需品，民眾很難去改變消費習慣，特別是現在民眾因為運動或高齡化社會，對蛋白質補充的需求有增加的趨勢，因此整個問題可從供給面的角度去改善。
面對雞蛋危機四起，農委會3日祭出禽舍改建升級補助，楊明憲認為，這對雞蛋產業也是轉機，能讓傳統雞舍現代化，有助於改善產蛋率與雞蛋供應穩定度，可看見產業發展機會與競爭力。
楊明憲直言，全球各國都普遍面臨缺蛋疫情，禽流感具有季節性，缺蛋不只是因為禽流感衝擊，還有飼料成本上漲，國際大宗穀物居高不下，墊高雞農飼養成本，也就會反映在價格上，「所以最根本就是如果未來飼料的成本，我們的大宗穀物的國際價格能夠降低的話，當然雞蛋的價格也希望能夠回穩」。
不過楊明憲坦言，不能等到飼料成本降低後，才接受到較低的蛋價，現在仍可做更多的努力增加市場供應量，包含提高產蛋率、運送過程中減少耗損率，以及增加國外進口來源，像是考慮從日本、澳洲、泰國等國家進口雞蛋，另未來也要掌握各養雞場換羽時機與數量，做好供應調配。
然而換羽卻有損動物福利，所謂換羽是傳統養雞產業常用的手法，會持續數週停止餵食過了產蛋期的母雞，甚至也不給水，讓母雞停止下蛋、改變母雞激素，等到羽毛脫落後，再回復正常餵食給水，讓母雞繼續產蛋，不過此時母雞生產的蛋體機會較大、蛋殼較薄，不利於洗選，通常會進入散裝市場。
「這個換羽當然我也覺得是比較不人道，它在這個幾天當中不吃不喝」，楊明憲認為，以業者角度來看，業者發現產蛋率下降時，會選擇比較洽當的時間點減少產量換羽，以提升產蛋效率，但國際上也越來越重視動物福利，因此還是可以檢視是否有可改善之處。
中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會，由產銷雙方共同研商產銷資訊以協議雞蛋決價，委員會成員包括中央畜產會、養雞協會蛋雞各組幹部、蛋雞業者、蛋商、合作社、加工業者、運銷商及學者專家等代表，共計23位已完整涵蓋蛋雞產業鏈各環節人士。
被問及蛋價打破歷史高點，是否是機制失靈，楊明憲分析，蛋價某種程度也是反映整個市場供需， 蛋價委員會集合了蛋商、蛋農與工商部門共同決定產地價 ，相當程度是集合了相關的這些產銷資訊。
楊明憲評估，「其實不要因為短期這幾個月，好像就開始對這個機制產生一些其他的想法」，過去一段時間雞蛋產業維持平穩狀態，也是顯現蛋價機制運行，若沒有價格協調機制，蛋農面對蛋商要求時，可能就沒有議價的力量，反而會陷蛋無法得到保障，透過蛋價決定機制，更重要的就是如何完整正確呈現相關的供需資訊，讓蛋農也能在適當的利潤下，繼續維持雞蛋的生產，甚至於有能力的進一步提升未來投資改善的計畫。