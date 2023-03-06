高雄港旅運中心啟用　首次迎接國際雙郵輪

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臺灣港務公司李賢義董事長表示，高雄港為我國最大國際商港，今日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號到港意義甚大，雙郵輪作業也顯示高雄港建置雙旅運中心的必要性。
臺灣港務公司指出，高雄港旅運中心具現代化服務設施，配合疫後海上國門重啟之契機，首次投入營運。通關場站共2層，移民署櫃檯設在2樓，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可因應旅客通關人數彈性調度進行查驗；1、2樓由關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。旅運中心基地緊鄰愛河灣東側，郵輪到港可利用總長726公尺的17至21號碼頭進行船席調度，船席水深達10公尺，可供25萬噸級郵輪靠泊，並購置2座瑞典FMT與臺灣金怡合公司共同研發的旅客橋以因應各型郵輪靠泊。
旅運中心2樓設有移民署自動通關申請室，以便國人申辦自動通關；另由昇恆昌進駐經營免稅商店，於登輪廊道販售免稅商品。另報到大廳內設有外幣自動換幣機及自動退稅機供旅客使用，並設置舒適友善的i-center旅客服務中心供旅客獲取在地觀光及交通資訊。
此外，為提升旅運中心的服務友善度及國際化，高雄港務分公司更於1樓及2樓的服務櫃檯設置全臺首創的中、英、日、韓4國語言同步口譯機，提供國際旅客貼心、溫暖、即時的服務。目前旅運中心配合智慧化工程進行，同步建置人流偵測系統，讓人潮擁擠程度能提供旅客參考。
高雄港務分公司王錦榮總經理表示，本次到港的七海探索者號和威士特丹號前1日皆從菲律賓啟航，合計搭載2,527位國際旅客抵達高雄港，後續航程將於明（7）日抵達基隆港。除七海探索者號為首次到靠外，靠泊愛河灣西側蓬萊旅運中心的威士特丹號已多次造訪高雄港，同時也是疫情前109年2月5日最後1艘於高雄港正常作業的國際郵輪，今日重返3年前靠泊的蓬萊旅運中心更具有回歸高雄港的特殊意義。
高雄港務分公司說明，高雄港旅運中心預計3月6日與3月9日分別迎來「七海探索者號」及「諾蒂卡號」，為了讓國人在海景第一排迎接郵輪到靠，將快閃限定於以上兩天的中午12點至下午4點，對外開放3樓海岸步道。3月6日、3月9日參觀當日「無」提供停車位服務， 請民眾多加利用大眾運輸（黃1公車、輕軌）前來，於「旅運中心輕軌站」下車，由現場專人引導，從1樓大廳搭電梯前往3樓海岸步道，在夕陽點綴下感受巨型郵輪潔白船身的空前體驗。