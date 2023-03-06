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高雄港旅運中心啟用　首次迎接國際雙郵輪

▲七海探索者號及威士特丹號於高雄港一港口交會。（圖／高雄港務分公司提供）
▲七海探索者號及威士特丹號於高雄港一港口交會。（圖／高雄港務分公司提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄港今（6）日重啟海上國門，臺灣港務公司特舉辦「高雄港旅運中心郵輪首航暨設施啟用典禮」，行政院陳建仁院長也到場獻上祝福，除了高雄港旅運中心設施啟用外，也迎來兩艘國際郵輪同時造訪，馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號先後靠泊愛河灣兩側的高雄港旅運中心及蓬萊旅運中心。

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▲臺灣港務公司高雄港務分公司王錦榮總經理贈送旅客迎賓小禮。（圖／高雄港務分公司提供）
▲臺灣港務公司高雄港務分公司王錦榮總經理贈送旅客迎賓小禮。（圖／高雄港務分公司提供）
七海探索者號及威士特丹號於今日上午7時完成靠泊高雄港，雙旅運中心分別以臺灣在地的原住民歌舞及宋江陣表演熱烈歡迎睽違已久的外籍旅客；高雄港務分公司王錦榮總經理及蘇建榮副總經理於現場發放吉祥中英文賀語紅包袋，讓旅客感受到滿滿的傳統年節氣氛。

▲高雄港旅運中心3樓觀景平台可與在海景第一排迎接郵輪到岸，（由左至右為航港局葉協隆局長、港務公司陳劭良總經理、高雄市政府林欽榮副市長、港務公司李賢義董事長、行政院羅秉成政務委員、立法院李昆澤委員、行政院陳建仁院長、立法院許智傑委員、立法院陳歐珀委員、交通部陳彥伯政務次長、遠傳電信股份有限公司井琪總經理、春原營造股份有限公司張怡倫副總經理、高雄港務分公司王錦榮總經理、觀光局林信任副局長。（圖／高雄港務分公司提供）
▲高雄港旅運中心3樓觀景平台可與在海景第一排迎接郵輪到岸。（圖／高雄港務分公司提供）
臺灣港務公司李賢義董事長表示，高雄港為我國最大國際商港，今日首次於雙旅運中心迎接七海探索者號及威士特丹號到港意義甚大，雙郵輪作業也顯示高雄港建置雙旅運中心的必要性。

臺灣港務公司指出，高雄港旅運中心具現代化服務設施，配合疫後海上國門重啟之契機，首次投入營運。通關場站共2層，移民署櫃檯設在2樓，東西兩側共計有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，可因應旅客通關人數彈性調度進行查驗；1、2樓由關務署與海巡署建置總計12部X光機維持通關效率。旅運中心基地緊鄰愛河灣東側，郵輪到港可利用總長726公尺的17至21號碼頭進行船席調度，船席水深達10公尺，可供25萬噸級郵輪靠泊，並購置2座瑞典FMT與臺灣金怡合公司共同研發的旅客橋以因應各型郵輪靠泊。

旅運中心2樓設有移民署自動通關申請室，以便國人申辦自動通關；另由昇恆昌進駐經營免稅商店，於登輪廊道販售免稅商品。另報到大廳內設有外幣自動換幣機及自動退稅機供旅客使用，並設置舒適友善的i-center旅客服務中心供旅客獲取在地觀光及交通資訊。

此外，為提升旅運中心的服務友善度及國際化，高雄港務分公司更於1樓及2樓的服務櫃檯設置全臺首創的中、英、日、韓4國語言同步口譯機，提供國際旅客貼心、溫暖、即時的服務。目前旅運中心配合智慧化工程進行，同步建置人流偵測系統，讓人潮擁擠程度能提供旅客參考。

▲高雄港旅運中心外觀。（圖／高雄港務分公司提供）
▲高雄港旅運中心外觀。（圖／高雄港務分公司提供）
高雄港務分公司王錦榮總經理表示，本次到港的七海探索者號和威士特丹號前1日皆從菲律賓啟航，合計搭載2,527位國際旅客抵達高雄港，後續航程將於明（7）日抵達基隆港。除七海探索者號為首次到靠外，靠泊愛河灣西側蓬萊旅運中心的威士特丹號已多次造訪高雄港，同時也是疫情前109年2月5日最後1艘於高雄港正常作業的國際郵輪，今日重返3年前靠泊的蓬萊旅運中心更具有回歸高雄港的特殊意義。

高雄港務分公司說明，高雄港旅運中心預計3月6日與3月9日分別迎來「七海探索者號」及「諾蒂卡號」，為了讓國人在海景第一排迎接郵輪到靠，將快閃限定於以上兩天的中午12點至下午4點，對外開放3樓海岸步道。3月6日、3月9日參觀當日「無」提供停車位服務， 請民眾多加利用大眾運輸（黃1公車、輕軌）前來，於「旅運中心輕軌站」下車，由現場專人引導，從1樓大廳搭電梯前往3樓海岸步道，在夕陽點綴下感受巨型郵輪潔白船身的空前體驗。

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