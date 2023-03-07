福勝亭又送好料！「買套餐送主餐」 吃2套定食還賺195元
平價美味的福勝亭又來送好料！品牌再度與《自由時報》合作「買套餐送主餐」的讀者好享券，鎖定3/9出版的報紙頭版，憑剪報優惠券大吃2套超飽定食還可現賺195元。優惠內容包括點用人氣最高的開運豬排定食、和風咖哩雞肉定食等套餐，通通再送上饕客都說好吃的鮮嫩炸雞柳定食，而且白飯、味增湯和高麗菜絲同樣可以免費續加吃到飽，實在太划算啦。
記者蕭涵云/台北報導
專賣日式豬排的福勝亭，以豐富套餐搭配可以無限享用的白飯、味增湯和高麗菜絲吃到飽，卻只要實惠價格站穩平價美食界。3月將再度合作《自由時報》，祭出「買套餐送主餐」的讀者好享券，只要購買3/9出版的報紙，就可在頭版找到「讀者好享券」，剪下報紙優惠券，便可憑券享用買套餐送主餐的3種優惠，兌換日期從3/9至3/19共11天。
優惠內容包括人氣最高的「買開運豬排定食＋涼拌小菜＋2杯飲料，就送「鮮嫩炸雞柳定食」，特價只要295元（原價490元）；「買和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」、或「買鮮嫩炸雞柳定食＋涼拌小菜＋2杯飲料」，一樣通通再送鮮嫩炸雞柳定食，特價都是295元，一次至少現賺195元。而且同樣可享受白飯、味增湯和高麗菜絲免費續加吃到飽。提醒大家，一定要有報紙剪下的優惠券才能兌換好康，訂閱電子書版的報紙不適用。
另外，勝勢、勝政日式豬排則推出期間限定「酥炸白帶魚」季節料理，將宜蘭南方澳捕撈進口的新鮮白帶魚，經去除魚刺等處理，特別將整條白帶魚捲起成圓球狀酥炸，讓原先身形扁平的白帶魚，吃起來口感更加厚實。勝勢日式豬排店為其搭配手工製作的Q彈蝦排、與台灣究好豬腰內肉，「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」一次品嚐三種食材；勝政日式豬排則搭配軟嫩腰內肉打造「白帶魚捲腰內豬排套餐」，享受海陸雙重美味。